Ministro de Defensa Fernández Onofre juramenta Comité 55 Juegos FF.AA. y PN

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, tomó juramento a los miembros del Comité Organizador de la versión 55 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Además el teniente general Fernández Onofre recibió del general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD., Presidente del Consejo Directivo de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la antorcha con el fuego deportivo que recorrerá las diferentes instituciones castrenses que participaran en la justa.

Las dos actividades se realizaron en la explanada frontal del ministerio de Defensa, previo a la izada del lienzo patrio junto a las banderas de las instituciones castrenses.

Fernández Onofre juramentó al general de brigada Euler E. Sierra Pérez, FARD., como Presidente del Comité Organizador junto a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Completan el Comité Organizador los vocales: el capitán de Corbeta Ángel Antonio Quezada Rojas.; el mayor Erwin Hernán Disla Alemany, ERD.; Capitán de Fragata José A. Mercedes Tena, ARD.; teniente coronel Paracaidista Jonathan Almonte Feliz, FARD.; y el teniente Coronel Sergio La Hoz Vásquez, PN.

El capitán paracaidista Simón Lizardo Roa, FARD., es el director técnico.

Completan el comité: ; El primer teniente médico Silvano Gonell Alcántara, ERD., director médico, mientras que la primer teniente María Altagracia García Cáceres, ERD., encargada de protocolo y el periodista Julio Valdez, FARD, Asimilado militar FARD., encargado de la prensa.

Apertura de los 55 Juegos

Los 55 Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están programados para inaugurarse el próximo viernes 23 del presente mes a las 4:00 de la tarde en la base Aérea de San Isidro.

Recorrido fuego deportivo

Luego del acto protocolar de entrega de la antorcha en el ministerio de Defensa, el martes 13 llegará al Ejército Nacional, el miércoles 14 estará en la Armada de República Dominicana, mientras el jueves 15 pernoctará en la Policía Nacional y en el Ministerio de Deportes. El lunes 19 llegará al comité Olímpico Dominicano y ahí estará hasta que salga el día 23 a la apertura de los Juegos.

