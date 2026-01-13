José Luis Ramírez afirma diferencias internas en el COD afectarían al país en los JCC

Por las diferencias internas que hay entre las principales cabezas del Comité Olímpico Dominicano (COD) difícilmente la República Dominicana podrá superar en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe las 133 medallas que obtuvo en Mayagüez, Puerto Rico en el año 2010.

La afirmación la hizo José Luis Ramírez, presidente de la Federación Dominicana de Karate, quien considera que con una delegación que rondará los mil atletas por su condición de anfitrión el país está compelido a quebrar su marca regional.

“Entiendo que es oportuno que las diferencias sean sanjadas momentaneamente por las partes que están en conflicto alrededor del Comité Olímpico Dominicano para armonizar al movimiento federativo y lograr una buena actuación en los Juegos Centroamericanos del Caribe. No podemos ir en esa condición. No hay garantía”, manifestó.

“Borola”, como todos llaman al veterano dirigente deportivo, se cuidó de mencionar los nombres de “las principales cabezas” del COD, pero ha trascendido que hace años que Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte, presidente y secretario, respectivamente, no se toman un café juntos.

“En el Comité Olímpico, todo el mundo sabe, hay una situación especial de dos frentes internos que están más en una cosa que en la que deberíamos. Esa situación afecta porque la armonía es fundamental en la cabeza para que las federaciones estén nucleadas a su alrededor”, expresó.

Aclaró que el Gobierno, a través de los ministerios de Deportes y de Edificaciones y Viviendas, está cumpliendo tanto con la entrega a tiempo de los recursos a las federaciones para la preparación de los atletas como en lo concerniente a la construcción y remodelación de instalaciones, así como el Comité Organizador de la justa que preside el periodista José Monegro.

No obstante, el veterano dirigente reiteró que por el mal ambiente que hay en la cúpula del COD, se impone que las federaciones de mayor peso, entre las que mencionó a la de Voleibol, Judo, Atletismo y Levantamiento de Pesas vayan en auxilio de las de “deportes emergentes”.

Ramírez citó entre ese grupo a las federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Tiro y Surfing, suspendidas por el COD en julio de 2023.

Declaró que si no se les da la mano a esas entidades eso se reflejará en el cuadro de medallas de los Juegos “Santo Domingo 2026”, previstos para realizarse del 24 de julio al 8 de agosto.

Se espera la participación de más de 6,000 atletas provenientes de 37 delegaciones miembros de Centro Caribe Sports, la organización que agrupa a los comités olímpicos nacionales de Centroamérica y el Caribe.