Juez ordena levantar embargo a las cuentas del Comité Olímpico Dominicano

El juez Miguel Díaz Villalona, presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó levantar el embargo contra las cuentas bancarias del Comité Olímpico Dominicano (COD) que se le había impuesto a solicitud de las suspendidas federaciones de Esgrima, Pentatlón Moderno, Tiro de Precisión y Surfing.

El magistrado Díaz Villalona consideró que el organismo rector del deporte olímpico en el país no es deudor de esas cuatro federaciones suspendidas.

“Ya el Comité Olímpico Dominicano no está embargado. Puede disponer de los fondos y puede ya hacer sus pagos”, manifestó José Alberto Ortiz Beltrán, representante legal del COD.

Argumentó que el COD no le debe dinero a esas cuatro federaciones suspendidas no tienen ningún documento que establezca que tiene una deuda con ellas.

“Básicamente, se levantó el embargo porque el documento en base al cual el abogado de las cuatro federaciones embargó no es un documento válido”, declaró en referencia al doctor Ronald Santana.

Afirmó que no es un documento que sustenta una deuda del Comité Olímpico frente a cuatro federaciones que no tienen acceso a fondos vía el Comité Olímpico.

“El Comité Olímpico Dominicano no está obligado a entregarle dinero a esas cuatro federaciones y eso ayuda bastante a que los atletas se puedan seguir preparando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, manifestó el licenciado Ortiz Beltrán.

Expresó que ya realmente la entidad que preside el ingeniero Garibaldy Bautista puede apoyar la preparación de los atletas de manera directa.

El embargo provocó que en el marco de una asamblea general extraordinaria de federaciones celebrada el 12 de octubre de 2023 se aprobara de manera unánime la suspensión por 20 años del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Tiro (FEDOTI), encabezado por su presidente Manuel de Jesús Figuereo Feliz, y Lucinda Patricia Figuereo Mercedes, hija de éste y secretaria general.

De acuerdo al COD, las demandas ante la Justicia de la Fedoti, que incluyeron el embargo de sus cuentas bancarias, causaron “incertidumbre” justo cuando se conformaba la delegación que representaría al país en los XIX Juegos Panamericanos celebrados en Santiago de Chile.