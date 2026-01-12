Federaciones suspendidas rechazan comisiones impuesta por el COD

Las cuatro federaciones suspendidas en 2023 por el Comité Olímpico Dominicano (COD) rechazaron “de manera contundente” las comisiones designadas la semana pasada a los fines de que se encarguen de dar seguimiento, manejar técnica y administrativamente los atletas de cada una de los referidos deportes con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El doctor Ronald Santana, abogado de las federaciones de las federaciones que desde ese año se encuentran en litis con el COD (Esgrima, Pentatlón Moderno, Tiro de Precisión y Surfing) depositó a las 10:30 una misiva en tal sentido.

“En esa comunicación nosotros estamos diciendo que no vamos a permitir la injerencia del Comité Olímpico Dominicano, puesto que socava la autonomía administrativa y funcional que tienen las federaciones nacionales conforme lo establece el art 20 de la ley 122 sobre organizaciones sin fines de lucro”, argumentó.

El profesional del Derecho, quien acudió a la sede del COD en compañía del general retirado Manuel Jesús Figuereo Félix, el licenciado Néstor Puente y el ingeniero Luis Ciprián, declaró que también lo establece el artículo 60 de los estatutos del organismo que preside Garibaldy Bautista.

“Por lo tanto, mal podría el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico o el señor Garibardy atribuirse facultades que no tiene y, más aún, cuando las federaciones deportivas nacionales de Esgrima, Pentatlón Moderno , Surfing y Tiro no están suspendidas, puesto que las resoluciones de suspensión fueron por 90 días, vencieron los 90 días, las prorrogaron por un año, venció el año y luego obtuvimos una sentencia que las declaró nula”, subrayó.

El doctor Santana aseguró que no hay suspensiones de esas entidades y que nadie puede permanecer en un estado de indefensión ni en un limbo jurídico.

El jueves ocho de enero el ingeniero Bautista posesionó a las comisiones conformadas por el Comité Ejecutivo del COD durante una reunión celebrada eL 18 de diciembre de 2025.

La dirección de Esgrima quedó a cargo del mayor general (r) Elvis M. Félix Pérez, conjuntamente con Aloida Sosa y Adrienne Portes.

Pentatlón Moderno fue dejado en manos del mayor general Ejército de República Dominica, Delio Buenaventura Colón Rosario, junto a Richard Martínez y Radhames Kalaf.

Marcos Díaz, en tanto, asumió la dirección de surf, junto a Amaury José Pla, Mario Viñas y Radhames Kalaf.

“Estas comisiones tendrán como función única y exclusiva manejar y dar seguimiento técnico y administrativamente a los atletas de esas federaciones con miras a la preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, señaló el presidente del COD, el cual agregó:

“El comité ejecutivo ha tomado la decisión de no tocar el tema de elecciones y después de los juegos se analizará las comisiones”.