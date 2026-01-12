Acuerdo entre Santo Domingo 2026 y la WADA garantiza un juego limpio

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe firmó un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para garantizar “la transparencia y el juego limpio” del evento.

La firma del acuerdo fue encabezada por José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 y el doctor Saúl Saucedo, presidente de la Organización Regional Panamericana, y tuvo como testigo al licenciado Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports.

“El convenio con la WADA garantiza la filosofía del juego limpio”, sentenció Monegro al momento de la firma del acuerdo, indicando que siempre ha sido una prioridad. El acuerdo fue firmado en un acto realizado la mañana de este lunes en uno de los salones del estadio olímpico Félix Sánchez.

De su lado, el doctor Saucedo calificó la firma del acuerdo como “un acto inédito”, porque por primera vez se logra un acuerdo con tanta anticipación para un evento como este.

Igualmente, Mejía Oviedo, también ponderó la firma del acuerdo advirtiendo que cuando no hay juego limpio se afecta el evento.

Informó que el laboratorio que se utilizará para procesar las pruebas será el de Cuba.

En la actividad también hizo uso de la palabra Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Con este convenio, el Comité Organizador garantiza que todos los procesos de control antidopaje que se implementen durante los Juegos se ajustarán estrictamente a las normas, protocolos y estándares internacionales establecidos por la WADA, incluyendo la certificación de los laboratorios que participarán en los análisis.

El acto contó con la presencia de importantes figuras del ámbito antidopaje en la región panamericana, entre ellas Rodny Montes de Oca, director del Laboratorio Antidopaje de La Habana, Cuba, y Manuel Villalobos, director ejecutivo de la Organización Regional Panamericana de la WADA y Laura Anabel Pinedo, presidenta de la Agencia Antidopaje de la República Dominicana.

La incorporación de laboratorios acreditados fortalece la credibilidad del evento y ofrece a los atletas la garantía de competir en un escenario justo, equitativo y alineado con las mejores prácticas del deporte internacional.

Este acuerdo consolida la visión del Comité Organizador de celebrar unos Juegos Centroamericanos y del Caribe comprometidos con la ética deportiva, la integridad de la competencia y la lucha efectiva contra el dopaje, sentando un precedente positivo para futuros eventos multideportivos en la región.