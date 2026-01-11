Kenny Núñez es electo presidente de la Federación de Pentatlón Moderno

Kenny Núñez Veras fue electo presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), con el voto mayoritario de las asociaciones miembros, con derecho a voz y voto, cuyo Comité Ejecutivo ejercerá el período 2026-2030.

El joven dirigente deportivo Núñez Veras, entrenador titular de la selección nacional de ese deporte, lideró la única plancha inscrita y se denominó “Unidos por el Pentatlón Moderno”, para la Asamblea Eleccionaria de Fedopem que se celebró este domingo 11 del presente año.

Las elecciones se hicieron en el salón de conferencias del Albergue Olímpico Dominicano (Alodom), ubicado en el sector capitalino del Ensanche La Fe, desde las 11:00 de la mañana.

Su elección para presidir el nuevo Comité Ejecutivo de la Fedopem para el período 2026-2030, contó el voto de cuatro de cinco asociaciones, que fueron La Vega, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y la Provincia Santo Domingo. La única ausente fue el Distrito Nacional.

A Núñez Veras lo acompañarán José A. Pérez Peralta y José Aquiles Clase, como primero y segundo vicepresidente; Andrés Mata Rodríguez, secretario general; Marcelo de Jesús Derouville, tesorero; y los vocales Anyelo J. Díaz Fernández (primero), Servio O. Sánchez Castillo (segundo), Cristhian Valerio León (tercero) y Mayerlin N. Serrata Gutiérrez (cuarto).

Varios atletas de la selección nacional de Pentatlón Moderno fueron a apoyar al nuevo presidente de Fedopem, Kenny Núñez Veras, y ellos fueron Yeraldo Devora, Carlos Andrés Pérez, Gabriel Domínguez, Brayan Almonte y José Ozoria.

La Comisión Electoral la integraron Miguel Hernández, presidente; José Ramón Paulino, secretario; y Juan Francisco Eusebio, vocal, quienes dirigieron un proceso pulcro, solemne y sin ningún tipo de contratiempo en respeto a las leyes dominicanas y estatutos de la Fedopem.

Hernández es el presidente de la Federación Dominicana de Hockey sobre Césped (Fedohockey); Paulino, es co-secretario de la Federación de Taekwondo (Fedotae); y Eusebio, es el vicepresidente de la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri).

El torneo electoral de la Fedombal y la elección de un nuevo Comité Ejecutivo para el período 2026-3030, contó con el notario público Dr. Gerardo Lagares, quien levantó un acta notarial, cuya documentación será enviada en los próximos días a las autoridades competentes.

Los delegados de asambleístas de las Asociaciones miembros de Fedopem fueron José Aquiles Clase, de Puerto Plata; José Pérez Peralta, La Vega; Kenny Núñez Veras, de Santo Domingo; y Andrés Mata Rodríguez, de María Trinidad Sánchez.

El evento electoral se hará de conformidad con lo que establece el artículo 14, literal D del Reglamento No. 40-08 de fecha 18 de enero de 2008 de la aplicación de la Ley No. 122-05, del 3 de mayo de 2005, que regula y fomenta las Asociaciones sin Fines de Lucro, el artículo 14, literal B y C, el artículo 15 y el artículo 16, de los Estatutos Sociales de la Fedopem.