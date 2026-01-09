General Mora Hernández es designado en la Confederación deportiva de las FF.AA. y PN

El general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, ERD fue designado como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Confederación Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD.

El general de brigada Mora Hernández sustituye en esas funciones al también general de brigada José Manuel Duran Infante, quien estuvo en el puesto por espacio de dos años.

El inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, tuvo a su cargo la representación del ministro de Defensa Fernández Onofre.

Mora Hernández es un experimentado oficial de carrera que viene de dirigir la Academia Militar Batalla de las Carreras, ERD, y que a su vez tiene amplios conocimientos de la organización de los deportes en las Fuerzas Armadas, ya que ha sido miembro de la confederación y parte de comités organizadores de pasadas justas.

Al asumir sus nuevas funciones el general Mora Hernández, agradeció la designación del Ministro de Defensa Fernández Onofre e inmediatamente se empapó de lo que son los trabajos organizativos de la versión número 55 de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que serán iniciados próximamente.

“Estamos comprometidos a montar unos juegos disciplinados y con la brillantez que siempre se han realizado en las Fuerzas Armadas”, comentó el alto oficial.