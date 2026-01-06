Kenny Núñez irá tras obtener la presidencia de la Federación de Pentatlón Moderno

El joven dirigente deportivo Kenny Núñez Veras buscará la presidencia de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), con la firme intención de rescatar y sacar del abismo en que se encuentra la institución.

Núñez Veras, entrenador titular de la selección nacional de ese deporte, encabezará la plancha número 1, la cual fue denominada “Unidos por el Pentatlón Moderno”, para la Asamblea Eleccionaria de Fedopem que se celebrará el próximo domingo 11 del presente mes.

Las elecciones se harán en el salón de conferencias del Albergue Olímpico Dominicano (Alodom), ubicado en el sector capitalino del Ensanche La Fe, desde las 11:00 de la mañana.

Junto a Núñez Veras estarán en la plancha José A. Pérez Peralta y José Aquiles Clase, primero y segundo vicepresidente; Andrés Mata Rodríguez, secretario general; Marcelo de Jesús Derouville, tesorero; y los vocales Anyelo J. Díaz Fernández (primero), Servio O. Sánchez Castillo (segundo), Cristhian Valerio León (tercero) y Mayerlin N. Serrata Gutiérrez (cuarto).

La Comisión Electoral estará integrada por Miguel Hernández como presidente; José Ramón Paulino, secretario; y Juan Francisco Eusebio, fungirá de vocal.

Hernández es el presidente de la Federación Dominicana de Hockey sobre Césped (Fedohockey); Paulino, es cosecretario de la Federación de Taekwondo (Fedotae); y Eusebio, es el vicepresidente de la Federación Dominicana de Triatlón (Fedotri).

La convocatoria la hicieron los presidentes de cuatro de las cinco Asociaciones miembros de la Fedopem, con derechos a voz y voto: La Vega, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y la Provincia Santo Domingo, el sábado 20 de diciembre del 2025 en reunión ordinaria en el restaurante Las Velas, municipio de Luperón, Puerto Plata, y consta en un acta notarial.

Los responsables de convocar la Asamblea Eleccionaria fueron los firmantes presidentes de las respectivas Asociaciones miembros de Fedopem, José Aquiles Clase, de Puerto Plata; José Pérez Peralta, La Vega; Kenny Núñez Veras, de Santo Domingo; y Andrés Mata Rodríguez, de María Trinidad Sánchez. La única ausente fue la del Distrito Nacional.

La decisión llegó tras un año del vencimiento del Comité Ejecutivo de la Fedopem, ya que estas debieron llevarse a cabo según sus estatutos sociales dentro de los primeros 15 días de diciembre del año 2024, es decir a más de un año de concluir el período directivo 2020-2024.

El evento electoral se hará de conformidad con lo que establece el artículo 14, literal D del Reglamento No. 40-08 de fecha 18 de enero de 2008 de la aplicación de la Ley No. 122-05, del 3 de mayo de 2005, que regula y fomenta las Asociaciones sin Fines de Lucro, el artículo 14, literal B y C, el artículo 15 y el artículo 16, de los Estatutos Sociales de la Fedopem.