Los cambios del Poder Ejecutivo en los últimos dos días impactan el área del deporte

Los cambios de funcionarios realizados en los últimos dos días por el presidente Luis Abinader en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo impacta el deporte (está por verse si de manera positiva o negativa).

El jefe de Estado, mediante el decreto número 3-26, designó al licenciado Víctor --“Ito”-- Bisonó como nuevo ministro de Viviendas y Edificaciones en sustitución del ingeniero Carlos Bonilla.

El MIVED es el organismo encargado de construir y remodelar las instalaciones deportivas que servirán de escenarios a los Juegos Centroamericanos y del Caribe “Santo Domingo 2026”, trabajando en coordinación con el Ministerio de Deportes (MIDEREC) y el Comité Organizador para cumplir con los estándares internacionales y los plazos del evento.

La inversión que hará el Gobierno en ese renglón ronda los cuatro mil millones de pesos. Los trabajos se concentran en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en el Complejo Parque del Este.

En el llamado "principal pulmón de la Capital, incluyen la remodelación del Estadio Olímpico Félix Sánchez, el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto, el Pabellón de Combate, el Palacio del Voleibol "Ricardo Gioriber Arias" y el Pabellón de Esgrima.

En el Complejo Parque del Este ya concluyeron el Pabellón de Pesas “Doctor José Joaquín Puello” y la cancha de tiro con arco. Brigadas de obreros trabajan en los remozamientos de los pabellones de Gimnasia y Balonmano, así como en las canchas de Tenis y Hockey Sobre Césped , entre otras.

“Ito” Bisonó, un asiduo visitante al Estadio Quisqueya Juan Marichal por su afición al equipo de los Leones del Escogido, era el titular del Ministerio de Industria y Comercio, donde fue sustituido por Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, quien hasta ayer estuvo al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Es muy posible que en los próximos días u horas, para comenzar a ponerse al día en sus nuevas funciones, Bisonó se esté reuniendo con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y el periodista José Monegro, presidente del Comité Organizador de la justa regional, prevista para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto.

Con el caso del traslado del doctor Jorge Subero Isa de la Comisión Consultiva, creada en junio del pasado año a los fines de evaluar la viabilidad de construir un moderno estadio de béisbol en terrenos estatales ubicados en el sector Ensanche La Fe del Distrito Nacional, a la Consultoría Jurídica queda pendiente quién dirigirá la misma y el curso que seguirá.

El 18 de diciembre pasado, en el marco de la más reciente reunión con la comisión, de la que Subero Isa era el único vocero autorizado, se conoció el informe final preparado por el arquitecto Mella Febles, relativo al Estadio Quisqueya en cuanto a los requerimientos presentados por la MLB para la celebración de partidos de serie regular y de eventos internacionales organizados por la referida entidad. El informe fue remitido al presidente de la República para su conocimiento.

Luego de escuchar las conclusiones del profesional de la arquitectura, Eduardo Najri, presidente de los Leones del Escogido, presentó la posición del equipo con respecto al proyecto, conforme lo habían solicitado previamente y del interés del sector privado de participar en el desarrollo del proyecto.