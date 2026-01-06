ANARD hizo 490 controles antidopaje a atletas de alto rendimiento el año pasado

La Agencia Nacional Antidopaje de la República Dominicana (ANARD) cerró el año 2025 con un total de 490 controles antidopaje realizados a atletas de alto rendimiento, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte limpio y la integridad competitiva a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con el informe anual de la institución, los controles incluyeron 457 muestras de orina, 27 de sangre y 6 correspondientes al pasaporte biológico, aplicados tanto en competencia (151) como fuera de competencia (339).

Laura Pinedo, presidenta de la ANARD, informó que estas acciones formaron parte de un enfoque integral que combinó control, educación, gestión de resultados y cooperación interinstitucional.

Manifestó que los controles en competencia se llevaron a cabo principalmente durante los Juegos Deportivos Militares, abarcando disciplinas como tiro al plato, lucha, boxeo, taekwondo, ciclismo, judo, levantamiento de pesas, karate y atletismo.

Además, la ANARD realizó pruebas antidopaje en eventos de alto nivel como la Vuelta Ciclística Independencia, el Open Internacional de Natación, el Invitacional de Atletismo Isaac Ogando, el Internacional Félix Sánchez, el Maratón Monumental de Santiago, el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia y el Mundial de Ráquetbol.

En cuanto a los controles fuera de competencia, estos fueron aplicados a atletas que integran el Grupo Registrado de Control, al programa regular de controles antidopaje y a deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025.

Pinedo dijo que la ANARD también reforzó su labor educativa durante el año, destacándose la celebración del Día del Juego Limpio con una conferencia-taller dirigida a atletas de diversas disciplinas.

En ese contexto, Pinedo enfatizó la responsabilidad de los deportistas de conocer y cumplir las normas antidopaje, así como de ser conscientes de todo lo que ingieren o utilizan.

Asimismo, se desarrollaron numerosas jornadas educativas dirigidas a atletas olímpicos y paralímpicos, abordando temas como los derechos y deberes de los atletas, los riesgos de la automedicación, el uso de suplementos nutricionales y las consecuencias de violar el Código Mundial Antidopaje.

Entre los hitos del 2025 figura la organización, por primera vez, del Curso de Formadores en Educación Antidopaje, con la participación de facilitadores internacionales y la presencia del director general para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), Francisco León.

La institución también participó en el Simposio Anual de la WADA en Lausana, Suiza, y en la Conferencia Mundial de la WADA en Busan, Corea.

Como parte de sus iniciativas educativas, la ANARD presentó la mascota institucional “FIRU”, integrada al programa formativo durante eventos internacionales de halterofilia y ráquetbol, como símbolo de ética, valores deportivos y juego limpio.

De igual manera, se inició la formación de oficiales de control de dopaje (DCO-BCO) con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, mediante dos versiones del programa durante el año.

La agencia destacó el respaldo del Ministerio de Deportes (MIDEREC) y del Comité Olímpico Dominicano (COD), así como la colaboración de atletas, entrenadores, federaciones deportivas y la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En septiembre fue designada la Comisión de Atletas, integrada por los atletas olímpicos Rubel Salomón (karate) y Leidi Germán (judo).

La ANARD informó que los atletas dominicanos cumplieron con los requisitos antidopaje antes de su participación en los Juegos Panamericanos Junior y los Juegos Bolivarianos, realizándose 22 pruebas de dopaje y jornadas educativas acordes con los lineamientos de la Agencia Internacional de Controles (ITA) del COI.

Con estos resultados, la ANARD calificó el 2025 como un año de consolidación y avances significativos, reafirmando su compromiso con la integridad deportiva y el juego limpio en la República Dominicana.