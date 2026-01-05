Ministro Kelvin Cruz anuncia remozamiento del polideportivo de Santiago Rodríguez

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inicia el año 2026 trabajando desde la provincia, Santiago Rodriguez, donde anunció el remozamiento completo de su pabellón polideportivo, ya que él mismo ha agotado su vida útil, presentando un deterioro muy severo en los últimos años.

Con esta labor, el ministro Cruz mantiene su ritmo de trabajo, agresivo desarrollando recorridos por las diversas provincias del país para llevar esperanza y alegría a la juventud de cada territorio.

El funcionario hizo la revelación durante una visita a un partido de la serie final del torneo de baloncesto superior local entre los quintetos de La Joya y Pueblo Arriba, donde hizo un aporte de 500 mil pesos para apoyar ese evento.

Con la remodelación de esa instalación, Cruz completará un circuito de obras y aportes en toda la línea noroeste, cumpliendo así con su plan de trabajo de llevar obras y apoyar las principales actividades en todo el país.

Cruz informó que se comunicó con el presidente Luis Abinader para hablarle de las condiciones del pabellón de baloncesto y "él le mandó un mensaje a todos los jóvenes, a los deportistas y a los amantes del baloncesto del municipio de Sabaneta en Santiago Rodríguez, que en el próximo torneo tendrán un polideportivo totalmente nuevo".

El ministro agregó que la reparación incluirá un techo nuevo (el actual ya tiene filtraciones), un tabloncillo nuevo, certificado por la FIBA para jugar en la NBA, el acondicionamiento de las oficinas, los baños y otros espacios, como lo merece la juventud y los deportistas de esa población.

Con esta instalación, el ministro Kelvin Cruz sella las cuatro provincias de la línea noroeste, que incluye las provincias Valverde (Mao), donde ya entregó el remodelado Play de softbol y la reconstrucción de su polideportivo; Montecristi, donde ya entregó la remodelación total de su polideportivo y la construcción de un polideportivo en el municipio de las Matas de Santa Cruz. También se está construyendo un play de béisbol en el municipio de Castañuela y en Dajabón ya está listo para inaugurar la remodelación total de su polideportivo y la construcción de una cancha municipal de voleibol, impactando de manera positiva a miles de jóvenes deportistas de toda la Línea Noroeste.

Cuando se anunció la presencia del ministro Cruz entre los espectadores, se produjo una algarabía inmensa, debido a que hace más de 10 años no acudió un funcionario de su nivel a ese torneo de baloncesto, que es de los más competitivos de la región del Cibao.

El ministro estuvo acompañado de la gobernadora provincial, Glehany Azcona Torres; el alcalde Félix Marte, el diputado Nicolás Tolentino López y otras autoridades locales.