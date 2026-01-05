Marileidy Paulino lidera lista de las mejores deportistas dominicanas de la historia

En la lista de las mejores atletas dominicanas de la historia, el nombre de Marileidy Paulino ocupa la casilla número uno. “La Gacela de Nizao” se convirtió en los Juegos Olímpicos de “París 2024”obtuvo la medalla de oro en los 400 metros, además del récord olímpico con un tiempo de 48.17, siendo la primera mujer dominicana en lograr ambas proezas.

También plata por equipo mixto en el relevos 4 × 400 en los Juegos Olímpicos “Tokio 2020” junto a Lidio Félix, Alexander Ogando y Anabel Medina Ventura, así como plata en los 400 individual.

Su laureada carrera la decoran, además, la medalla aurífera en el Mundial de Atletismo “Budapest 2023” y oro en 4X400 mixto y plata individual en el de Oregon (2022) y de Tokio 2025.

Igualmente oro en los Panam de Chile en los 200 metros y también en los 4X400 mixto.

La selección, extraída del libro “Deporte con Cara de Mujer”, historia de la mujer dominicana en el deporte, puesto a circular la pasada semana por el periodista y escritor Yoel Adames Franco, continuá de la siguiente forma:

Brenda Castillo

La mejor libero de los Juegos Olímpicos “Londres 2012”, ha sido actriz de primer orden en las seis chapas doradas consecutivas obtenida por “Las Reinas del Caribe” en las últimas seis ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También en las cuatro del precioso metal conquistada por el equipo en las Copas Panamericanas.

Fiordaliza Cofil

Medallista de oro de los Juegos Panamericanos Juveniles. Ganó el mismo color en los relevos mixto 4x400 de los centroamericanos de San Salvador, y en el Mundial de Atletismo que se celebró en Eugene, Oregón. También ostenta presea de plata en Barranquilla 2018.

Juana Arrendel

Fue la mejor saltadora de altura del continente e impuso una marca al ganar tres veces los Juegos Centroamericanos y del Caribe de manera ininterrumpida (Maracaibo ’98,; El Salvador ’2002, y Cartagena ’2006. Su reinadose extendió a los Panamericanos, conquistando el oro en Winnipeg ’99 y Santo Domingo ’2003, siendo despojada del primero trono por consumo de esteroides

Crismery Santana

Alcanzó plata y dos bronce en el Mundial Superior Anaheim 2017 (Estados Unidos) en 90 kilogramos.

Repitió una plata y un bronce en el Mundial de Ashgabat 2018, Turkmenistan. Suma un bronce en los XIX Juegos Panamericanos de Chile ( 2023) y una presea dorada en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe “Barranquilla 2018”, entre otros grandes logros.

María Dimitrova

La bella atleta tiene una cosecha de cuatro medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena, Colombia, 2006; Mayagüez, Puerto Rico, en 2010; Veracruz, México, en 2014 y en Barranquilla, Colombia para el año 2018. Con el equipo de karate, en la modalidad kata, ganó la medalla de oro para la República Dominicana en la XVIII edición de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mientras que, en kata individual, se llevó la presea de plata.

Teresa Durán: Fue la baloncelista del siglo XX. En canchas locales e internacionales fue un ciclón quedando siempre en los quintetos estrellas, liderando el renglón de puntos anotados en varios Centrobasket, Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Juegos Panamericanos. Su mejor participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en Ponce’ 93 con un total de 109 puntos, promedio de 27. 2 por noche. Luego en Maracaibo ´98 finalizó de colíder en puntuación totalizando 167, promedio de 23.8.

Claudine García

Ganó su única medalla de oro en Ponce 1993 en sencillos y obtuvo sendas preseas individuales de plata San Salvador 2002, Cartagena 2006 y Mayaguez 2010. Como doblista subió al podio –plata o bronce- junto a Rosa Gómez, Karina Saviñón y Yira Portes.

Yamilet Peña

La gimnasta logró plata en los Panam “Toronto 2015” y oro en la Copa Mundial Desafío en el 2014 como en el Campeonato Panam de 2012 en la modalidad de salto, además de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 y quinto en los Juegos de Londres y oro en Mayaguez 2010.