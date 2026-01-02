Jean Carlos López es seleccionado como el atleta del año de la Unión Deportiva de Espaillat

Uno de los grandes jugadores del Fútbol de la República Dominicana, el joven Jean Carlos López, fue el Atleta del Año de la Unión Deportiva de Espaillat (UDEPE) 2024, en premiación realizada en el Museo Presidente Ramón Cáceres.

Además de López, sobresalieron la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE), con la Asociación del Año, Evento del Año y Dirigente del Año en la persona de Ariel Vásquez, el entrenador del año, fue Jhonatan Sarnelly Matos (Baloncesto), Árbitro del año, José Miguel Baré (Fútbol) y Coopprospera empresa del Año.

El presidente de UDEPE, Alexander Crisóstomo, en sus palabras manifestó su agradecimiento de esta premiación al Ministerio de Deportes, ya que gracias al ministro ing. Kelvin Cruz, pudieron celebrar esta gala de premiación a los atletas más destacados del año 2024.

También tuvieron palabras motivadoras Ariel Vásquez, secretario de UDEPE y el profesor William Hernández, presidente de la Unión Deportiva de Uniones Deportivas Dominicanas (Fedude).

Los premiados por disciplinas fueron; en ajedrez femenino Arianny Ortiz Olivo y en masculino David Daniel Camacho, en atletismo femenino Heilanny Ovalles Liriano y en el masculino- Yohanel Antonio Almonte Arnaud, Badminton femenino Robieyra Ruiz, en masculino Jonás Rafael Reyes Reyes.

En Baloncesto femenino, Jashlyn Michelle Pérez López, masculino Darwin Rosario, Balonmano femenino Kimberly Mercedes Taveras Gregorio y en el masculino Jorge Luis Gómez Guzmán, en Béisbol masculino Kevin Morillo, luego en Boxeo femenino Islen Nicole Herrera, en masculino José Luis Hiciano Fabián, Ciclismo masculino- Randy Ismael Sánchez Bencosme.

En Domino masculino Simón Bolívar Pérez, Fútbol masculino Jean Carlos López Moscoso, en Gimnasia femenina Alia Victoria Valdez, masculino Luis Miguel Almonte Rojas, Juego de damas, femenino Cándida Joaquín y en masculino Oliver Núñez, Levantamiento de pesas masculino Jeremy Rodríguez.

En Softbol masculino Luis Hiciano, Tae kwon do Femenino Edileny Salcedo Santiago, Masculino- Liam Francisco Mateo Monterrosa, Tenis de campo masculino José Martínez, Tenis de mesa femenino Emilsa Guzmán Vargas y masculino- David Santos Pichardo, Voleibol femenina Stephanie Minerva Mejía Burgos y masculino Yendry Miguel Rodríguez Almánzar, Wushu femenino Crismeily Acevedo, masculino Alfry de Jesús Díaz García.

Como entrenador del año, Jhonatan Sarnelly Matos (Baloncesto), Árbitro del año, José Miguel Baré (Fútbol), Dirigente del año, Ariel Vásquez, el Evento del año fue el XXX Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat 2024 (BSE), el cronista deportivo fue Luis Fernando Guzmán.

La Asociación del año fue la Asociación de Baloncesto de la Provincia Espaillat (ASOBAE), la Empresa del año fue la Cooperativa de Servicios Múltiples (COOPPROSPERA) y el Atleta del año 2024 fue Jean Carlos López (Fútbol).

La presentación artística (opening) fue de Kenia Espinal, la bendición del evento fue por Héctor Almánzar, la actividad fue realizada en el Museo Presidente Ramón Cáceres, en uno de los salones dedicado a Don Mario Cáceres.

La mesa de honor estuvo conformada por:

El profesor William Hernández presidente Federación Dominicana de Uniones Deportivas (FEDUDE), teniente coronel Noel Sosa Paulino, comandante de la policía, Profesor Julio Taveras, Lic. José Cruz.

Igualmente, de Alexander Crisóstomo, presidente, Oliver Núñez, vicepresidente, Ariel Vásquez, secretario, Roberto Amarante tesorero, El regidor de San Víctor y Gerente de los Granjeros de Moca, Robin Lantigua, el ejecutivo Tomar Rodríguez de Coopprospera.