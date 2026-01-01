Tenista Enmanuel Muñoz es premiado por la Unión Deportiva de La Vega

El joven Enmanuel Muñoz Veras fue reconocido el pasado martes 30 como el mejor en tenis de campo en el marco de la celebración de la Premiación “Atleta del Año” de la Unión Deportiva Vegana (UDEVE).

La actividad se desarrolló la noche del martes 30 de diciembre en el Auditórium del Templo de la Fama del Deportista Vegano, que fue encabezada por su presidente Francisco Peguero.

Muñoz Veras recibió su galardón de parte de Danny Holguín, director de operaciones de la Alcaldía de La Vega, y del vicealmirante (r) José Roberto Muñoz Monción, de la Armada de República Dominicana, quien es el padre del joven tenista vegano, y su madre, Evelyn Veras.

Entre los logros de Muñoz Veras está el haber conquistado el título de campeón de la categoría abierta de la 45 versión Torneo Internacional de Tenis de Campo, al vencer en dos sets al cubano Osviel Turiño, 6-4 y 6-2, en un partido celebrado a casa llena celebrado en la cancha central del Racquet Center del complejo turístico Casa de Campo de La Romana.

En el certamen participaron 150 jugadores de alto nivel, tanto en las categorías masculina como femenina, y formó parte de las festividades del 50 aniversario del resort.

El vegano Muñoz Veras, de 20 años, es la cuarta raqueta nacional y miembro del equipo dominicano de Copa Davis, que compitió ante Ucrania, en la ciudad de Antalya, Turquía, en busca del ascenso al Grupo I Mundial, con Roberto Cid, Peter Bertrán, y Alejandro Gandini.

Entre las participaciones de eventos nacionales e internacionales de Muñoz Veras están los torneos M15 en Jamaica, Copa Davis entre República Dominicana y Bolivia, Challenger 175 en Cap Cana en La Altagracia, M25 en Santo Domingo y el M15 en Villahermosa en México.

Así como, los campeonatos M25 de Xalapa en México, M25 Santo Domingo, M15 Santa Tecla en El Salvador, M15 Ibague en Colombia, M15 Valledupar en Colombia, Juegos Bolivarianos de Lima en Perú, y el M15 de Lima en Perú.