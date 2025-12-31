El etíope Gizachew y la tanzana Panga mantienen hegemonía africana en San Silvestre

El etíope Muse Gizachew y la tanzana Sisilia Panga ganaron este miércoles la tradicional carrera de San Silvestre, en Sao Paulo, en su 100ª edición.

Mantuvieron así la indiscutible hegemonía establecida por atletas de África durante los últimos años en la mayor prueba urbana de Brasil y América Latina, con 14 ediciones consecutivas de triunfos en la rama masculina y 18 en la femenina.

Gizachew, de 19 años, sobrepasó al keniata Jonathan Kipkoech Kamosong en los últimos metros con un impresionante remate, imponiéndose entre los atletas élite masculinos en una mañana de buen tiempo, después de días marcados por una fuerte ola de calor.

Completó el recorrido de 15 km en 44 minutos y 28 segundos.

Kamosong cruzó la meta en el segundo lugar, cuatro segundos después del ganador, y el brasileño Fabio Correia en el tercero.

La victoria entre las élite femeninas correspondió a Panga, de 28 años, que dominó con autoridad y fijó crono de 51 minutos y 8 segundos.

La keniata Cynthia Chemweno, segunda, y la brasileña Nubia de Oliveira, tercera, completaron el podio.

San Silvestre 2025 cuenta con un récord de 55.000 corredores inscritos, procedentes de 44 países.