“Deporte con cara de mujer”, el nuevo libro de Yoel Adames

En 423 páginas y muchos años de investigación, Yoel Adames Franco resume la extensa y tortuosa carrera con obstáculos que la mujer dominicana ha tenido que recorrer para ser aceptada en una actividad en la que con el tiempo alcanzó categoría olímpica.

“Deporte con cara de mujer, historia de la mujer dominicana en el deporte” es una joya ilustrada con los rostros de la velocista Marileidy Paulino y la voleibolista Brenda Castillo, las mejores dos atletas locales de la historia.

Con prosa elegante y precisa, acompañada de abundantes fotos full color y en blanco y negro, nos cuenta como ellas derribaron las barreras desde 1946 a 2025, demostrando que podían ir más allá de lo estético y de las actividades del hogar.

La marginación de las damas viene de lejos. El educador francés Pierre de Coubertin, considerado el padre del olimpismo moderno, era de los primeros en rechazar a las féminas, bajo el argumento de ques no eran capaces de competir al mismo nivel que los hombres.

El veterano cronista y escritor Yoel Adames Franco recibió un gran respaldo de sus colegas de la prensa.

Yoel Adames censuró que nombres como los de Piedad Amparo Pichardo, Bienvenida Socias, María Adelaida Wells, nadie conozca sus historias… peor aún, ¿quién conoce a Anatolia Pérez, pionera del béisbol femenino? Ella fue perseguida en 1948 por llenar una sabana de público que deliraba al verla lanzar al plato, en Barahona… fue prohibido el béisbol para las mujeres y apresada junto a un familiar en la “vuelta a la tranquilidad” de las autoridades de entonces.

Yoel, quien se autodenomina feliz: “el hijo de Sila y Pedro”, fue enfático al prometerle a un grupo de atletas, entre ellas la otrora estrella del tenis de mesa, Blanca Iris Alejo, y la incansable reina del ciclismo, Juana Fernández, únicas presentes en el acto, que “sus méritos no serán nunca borrados (ni los de ninguna mujer que haya defendido los colores patrios) porque en Deporte con Cara de Mujer estarán plasmados para la posteridad”.

¿Y quién le pedirá excusa a la excelsa Zeneida de la Cruz?

La mejor atleta del país por muchos años, sacada del deporte para siempre por negarse a una prueba de sexo, en un país donde no hay pena de muerte. Fue golpeada y sacada por los moños de la Villa Olímpica faltando horas para los Juegos Centroamericanos de 1974. ¿Alguien sabe de ella? ¿Qué pasó con su vida? ¿Lo que logró para el país lo borraron?

Las instalaciones del Sebelen Bowling Center se colmaron de destacados y expertos periodistas deportivos que aprovecharon la ocasión para zanjar diferencias ancestrales que fueron ácidas, fundirse en abrazos de amistad y, obvio, las anécdotas de sus pasos por las salas de redacción de los periódicos nacionales salieron a flote.

El comunicador oriundo deBonao, José Sánchez, fungió como maestro de ceremonia del lanzamiento del libro número tres de Adames Franco.

En el hilo del acto, Luis Mejía Oviedo, ex presidente del Comité Olímpico Dominicano y titular de Centro Caribe Sports, presentó la obra y destacó que las mujeres constituyen la pieza fundamental del avance internacional del deporte.

Posteriormente, el pastor Ernesto Tejada, de Centro Bíblico Cristiano, hizo la invocación a Dios en una oración y dio las palabras de gracias a los participantes y en especial al autor del libro, a quien definió como un hombre que el Creador guía en cada paso desde su conversión al cristianismo.

“Dios pone estos dones en sus hijos, en quienes le sirven, y este libro servirá de consulta para saber quiénes son nuestras heroínas deportivas”, dijo el orientador cristiano.

Adames Franco ha publicado tres obras básicas, de consulta obligatoria, para la bibliografía deportiva dominicana: Campeones de Oro, Protagonistas y este gran compendio histórico de “Deporte con Cara de Mujer”, los cuales documentan grandes hitos con gran maestría.

El autor de estos valiosos aportes a la literatura dominicana fue editor deportivo del desaparecido vespertino ÚLTIMA HORA, jefe de Redacción del matutino EL EXPRESO y subeditor de Listín Diario. Además, trabajó para la cadena ESPN; fue el primer comisionado de Artes Marciales Mixtas del país y se mantiene de comentarista en transmisiones de radio, redes y televisión a nivel internacional.

En el lanzamiento del libro “Deporte con cara de mujer”, estuvieron presentes, Leo Corporán, Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD), Luis Pascal, Antonio Valdez, Fonchy Tejada, César Mercedes, Eli Heiliger, Rolando Guante, Carlos Nina Gómez, Ramón Cuello, Freddy Tapia, Martín Olivo, Orlando Ramos, Aquiles Ramírez y Miguel Pichardo.

También asistieron, Ramón Heredia, Pablo Torres, Agustín Cortez, Manolo Chevalier, Félix Melo, José Luis Bautista, Sergio Andrés Rosa, Odalis Sánchez, David Salvador, la diseñadora Julissa Ivor, también familiares y amigos cercanos del autor de la obra.

El inmortal Rolando Sebelén, quien también se destapó con grandes elogios sobre la carrera y los aportes de Adames Franco, fue objeto de un sorpresivo reconocimiento por sus grandes logros como atleta histórico del boliche dominicano.

El periodista agradeció el apoyo de sus colegas y del público en general y dijo que el libro estará a la venta con entrega personalizada y vía Amazon a partir del próximo viernes, uno de enero.