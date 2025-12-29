Element y Franjul Motor Collection llevan los motores clásicos a Santo Domingo

La ciudad de Santo Domingo fue escenario de una experiencia sin precedentes para los amantes del automovilismo, cuando Fast Element, reconocido como uno de los principales referentes en la creación de contenido automotriz en la República Dominicana, junto a Franjul Motor Collection (FMC), realizaron recientemente una actividad que llevó la pasión por los vehículos clásicos directamente a las calles.

Por primera vez en el país se desarrolló un recorrido urbano organizado con vehículos clásicos, transformando la ciudad en una exhibición viva de historia, diseño y potencia y generando una experiencia marcada por la emoción, admiración y cercanía con el público.

Durante el trayecto, que abarcó varios espacios emblemáticos de Santo Domingo, se entregaron obsequios a seguidores y apasionados de los autos, fortaleciendo la conexión entre creadores de contenido, coleccionistas y la comunidad automovilística, en un ambiente de celebración y entusiasmo compartido.

Fernely Lebrón, representante de Fast Element, resaltó la visión del proyecto y su impacto en la industria. “Fast Element nació para contar historias sobre autos y personas que viven esta pasión.

Actividades como esta confirman que el automovilismo en República Dominicana está en un gran momento, y que aún tenemos mucho por mostrar y construir junto a aliados como Franjul Motor Collection”, expresó.

Por su parte, Miguel Franjul, fundador de Franjul Motor Collection, destacó el valor emocional del evento y sus proyecciones a futuro. “Sacar estos vehículos clásicos a la calle y compartirlos con la gente crea una conexión única. Para el próximo año estaremos desarrollando más recorridos, eventos especiales y experiencias que seguirán elevando la cultura automovilística en el país.”

La actividad reafirma el compromiso de Fast Element y Franjul Motor Collection con la promoción del automovilismo como cultura, experiencia y estilo de vida, y marca el inicio de una agenda de eventos y actividades de alto nivel para el próximo año. La ciudad fue testigo de algo distinto: el automovilismo no solo se mostró, se vivió.