La ACDS anuncia las elecciones para escoger una nueva directiva

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), anunció sus elecciones para elegir nueva directiva, el domingo 18 de enero de 9:00am a 5:00pm, en la casa club Domingo Saint-Hilaire, en el complejo deportivo de La Barranquita, según dio a conocer el presidente de la misma, Américo Cabrera, quien buscará la reelección.

Cabrera indicó que, la entidad agrupa un total de 128 socios, de los cuales tendrán derecho al voto los que, en ese momento, se encuentren al día en el pago de la cuota.

Asimismo, dio a conocer a los componentes de la Comisión Electora, que son, presidente, Carlos Arroyo, secretario general de la seccional Santiago del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); secretaria, Águeda Alejo, presidenta de la Asociación de Locutores de Santiago (ALS) y miembro, José Batista, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Santiago (SNTP).

Por otra parte, Cabrera, dijo que, en lo referente a reelegirse, la mayoría de los socios valoran la labor que realiza en favor de la ACDS, trabajando para la misma todo el tiempo, logrando importantes avances en favor de los socios, capacitando y actualizándolos en importantes renglones de sus labores, entre muchas otras cosas.