Atletas especiales demostraron sus habilidades en boliche en 2025

Los atletas especiales con una actuación estupenda en las actividades deportivas durante el 2025, demostraron que el deporte es para todos y cada persona tiene su espacio para demostrar sus habilidades.

Jóvenes y adultos con discapacidad se han integrado a los eventos deportivos no como espectadores, sino como actores de primera línea.

En el año 2025 que va camino a su final, los atletas con discapacidad, que forman parte de Olimpíadas Especiales, se han destacados en diferentes eventos en boliche, atletismo, danza y baloncesto, teniendo como disciplina principal el boliche que han recibido de parte del Sebelén Bowling Center, con el apoyo del inmortal Rolando Sebelén, quien en cada evento lo invita a participar compartir con todos los bolicheros.

La gran alegría es cuando tumbando los pines y al final de la jornada reciben sus medallas y trofeos, que lo llena de emoción y muestran con orgullo sus triunfos.

Disfrutaron y mostraron sus habilidades deportivas al participar en el torneo de boliche en la celebración del 30 aniversario del Sebelén Bowling Center, el escenario deportivo que es su hogar en el deporte por el apoyo que le brindan los ejecutivos.

Es una tradición que en cada evento que se celebran en el SBC, los atletas con discapacidad tienen su lugar especial y las atenciones que se merecen .

Los jóvenes reciben el apoyo de su familia, donde pueden ver a los padres, abuelos y amistades para estar a su lado.

Es una tradición que los atletas especiales son los primeros en llegar y es notoria la alegría que irradian a los presentes para compartir.

En cada participación los atletas reciben el saludo de bienvenida por parte del inmortal del Deporte Rolando Sebelén, quien le dijo “ han llegado a su casa”.

Los ganadores

Los bolicheros especiales que ganaron fueron los siguientes: en parejas Gustavo Vargas y Orville Cambell, con 1.957 pines. Aida Carrasco y Ligher Parra, con 1, 818 pines y Ana Pabely y Miguel Levy, 1,556. En individual femenino Claudin Moquete. En masculino Orville Cambell, Ligherh Parra y Gustavo Vargas. Al finalizar la jornada los atletas que lograron los primeros lugares en las diferentes categorías recibieron sus medallas y las felicitación de los presentes.