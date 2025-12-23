Presidente campeón Liga Soprovis en softbol versión 202

El conjunto Presidente levantó el trofeo de campeón del 46 torneo interno de softbol de la Sociedad Progresista de Villa Sombrero (Soprovis), entidad que cerró su temporada con la tradicional cena y entrega de trofeos en el club de la Liga Centro, de esta capital.

Presidente (Río Virreina) superó en la final tres victorias por una al conjunto Pepsi (Bahía), para alzarse con la corona de la versión 2025 que tuvo dedicatoria, a José Luis Pimentel Troncoso, al reconocerle una larga trayectoria de entrega a Soprovis, como jugador, expresidente y de sus directivos más diligentes. Malta Morena (Saona), fue el tercer conjunto del evento que respalda Cervecería Nacional Dominicana.

La directiva del Club Soprovis, encabezado por su presidente, Felipe Antonio Troncoso y los vicepresidentes Bienvenido Pimentel y Alex Troncoso, entregó los trofeos al conjunto campeón, jugadores y lanzadores más valiosos de la ronda regular y la final y los demás de líderes de cada fase.

José Marte, líder en hits conectados (72), jonrones (23) carreras empujadas (76) y anotadas (77) logró el premio “Papo Troncoso” de Jugador Más Valioso de la serie regular.

Francisco Brito se llevó el trofeo “Manuel Guerrero” al Lanzador Más Valioso al alzarse con los liderados de juegos ganados (16) y en ponches propinados (48).

Abel Torres se adjudicó el galardón “Hideky Peña” al Más Valioso de la Final, por encabezar en imparables (6) y colíder tanto en dobles (2) como en empujadas (7).

José Martes con el trofeo de Jugador Más Valioso de la Serie Regular del torneo de la versión 2025 del torneo de softbol de la Liga Soprovis.

Los líderes por departamentos de la serie regular fueron como sigue. En bateo, Esmerlin Marte con .610 de promedio; en hits, José Marte, 72; en dobles, Raymond Sánchez, 17; en triples, Leonardo Rosario, seis; en jonrones, José Marte, 23; en carreras impulsadas, José Marte, 76; en anotadas, Marte, 77; y en bases robadas, Raymond Sánchez, seis.

Los líderes de pitcheo de la regular fueron Francisco Brito con 16 juegos ganados y en ponchados con 48; Enmanuel Lluveres, en porcentaje de carreras permitidas (ERA), 1.87; y Félix Alcy, salvó un partido.

Los más destacados de la final fueron Rafael Báez como líder de bateo con .714, Abel Torres en hits, con seis; conectaron dos dobles Jenfry Esteban, Jean Luis Pimentel, Abel Torres, Yadel Soto y Robert Vargas.

Carlos Paulino y Yadel Soto ligaron un triple; Lorenzo Morillo y Federico Paulino, tres jonrones; Jenfry Esteban, Abel Torres y Federico Paulino, siete impulsadas; Rafael Báez, Jorge Bass y Roger Ferreras, seis anotadas; robaron una base Lorenzo Morillo, Raymond Sánchez, Enmanuel Lluveres y Tyson Aneudy.

El softbol de la Liga Soprovis comienza en febrero con los entrenamientos, los partidos oficiales desde marzo, a mediados de año efectúa el acto protocolar de apertura y la competencia finaliza en diciembre de cada año, más la cena de premiación.

