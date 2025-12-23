Federación de Lucha homenajea a Contreras y Bautista, aprueba informes

La Federación Dominicana de Lucha Amateur (FEDOLA), aprobó este domingo, los informes del presidente y financiero, de la organización federativa, en la Asamblea Ordinaria celebrada en los salones de la institución.

El encuentro se realizó de acuerdo al Artículo 14, acápite A, de los estatus de FEDOLA.

Tras finalizada la asamblea, se procedió con el acostumbrado compartir navideño para despedir un exitoso 2025 junto a los presidentes de las Asociaciones miembros de la Federación.

Este encuentro tuvo lugar en el Pabellón de Lucha en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde además, se repartieron juguetes a los niños de cada asociación.

Antonio Acosta Corletto, presidente de FEDOLA, expresó que “este momento nos sirve de celebrar cada logro y medalla obtenida este año, y al mismo tiempo, la autoreflexión para mejorar como Federación junto a los representantes de cada provincia.”

Durante la festividad navideña, Acosta Corletto recordó que la Lucha Olímpica subió al podio en el Campeonato Panamericano U23, Copa Internacional Pat Shaw, Campeonato Panamericano U17, Campeonato Panamericano 17 de Playa, Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025,International Bill Farrell Memorial, Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y Clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

reconocen a contreras y bautista

La ocasión también fue motivo para que el Comité Ejecutivo de FEDOLA, reconocieran a dos dirigentes de grandes valía para este deporte, como son, Remigio Contreras Polanco de la Asociación de Lucha de Monte Plata y Juan Bautista Capellán de la Provincia de Elías Piña.

Ambos dirigentes recibieron una placa, gracias por su gran mérito y dedicación en La Lucha Olímpica a través de los años, fundamentales para el crecimiento y calidad de los atletas de esta disciplina.

Los directivos indicaron que el reconocimiento los compromete a continuar trabajando para que la calidad de los luchadores se manifieste para el próximo año, teniendo en cuenta el gran compromiso que tiene el país, con la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.