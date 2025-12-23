Badminton integra a las asociaciones de Baní e Higüey, realiza asamblea ordinaria

Con la participación de 17 de las 19 asociaciones provinciales, la Federación Dominicana de Bádminton (FEDOBAD) realizó su asamblea general ordinaria anual en la que se trataron diversos temas concernientes al año 2025.

El encuentro con dirigentes y técnicos de xx asociaciones regionales se llevó a cabo en el Salón Wiches García Saleta, en la sede principal del Comité Olímpico Dominicano (COD) en esta capital.

La asamblea fue encabezada por el presidente y secretario de la FEDOBAD, Nelson Javier Ozuna y Eliecer Cruz Álvarez, respectivamente, quienes, además de exponer algunos temas de interés, también trataron puntos tan importantes como el informe financiero y la actuación de sus atletas en la temporada que está a punto de concluir.

La tesorera Paola Moreno y el contable José Martínez Castaños dieron a conocer y aprobar los programas de actividades y presupuesto para el 2026.

Sobre ese tenor, Moreno y Martínez Castaños detallaron el informe financiero de la temporada 2025 que detalla los ingresos y egresos del deporte de la raqueta y el volante.

En tanto, la primera vicepresidenta de la FEDOBAD, Margarita Peguero tuvo a cargo la oración de inicio, y el secretario general, Eliecer Cruz dio la bienvenida, comprobó el quórum y pasó la lista a los presentes.

De su lado, Javier Ozuna anunció la afiliación formal a la FEDOBAD de las asociaciones de Baní e Higüey.