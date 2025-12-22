Con la labor montícular de Mauricio Rivera, los Alegres conquistan torneo Liga Centro

Con una sobresaliente labor monticular de Mauricio Rivera, el equipo Alegres se proclamó campeón del torneo 2025 de la Liga Centro, evento dedicado a José Gutiérrez, en el marco de la celebración del 73 aniversario de dicha entidad. Se impuso 7-6 a los Contentos en el partido final celebrado en el estadio Rafael Vallejo de esta ciudad.

Rivera se erigió como el gran héroe del partido al contener la poderosa ofensiva del equipo Contentos, y los limitó a solo seis carreras durante todo el encuentro. En la lomita también destacó Miguel Sosa, lanzador de los Contentos, quien pese a permitir siete carreras, realizó una actuación monticular bastante competitiva.

El partido inició con dominio ofensivo de los Contentos, quienes tomaron la delantera cinco carreras a dos. Sin embargo, en el tercer inning, Fabio Espínola cambió el rumbo del encuentro al conectar un cuadrangular de tres carreras que igualó el marcador.

Acto seguido, César Concepción disparó otro vuelacercas de dos carreras, colocando a los Alegres al frente 6-5.

La respuesta de los Contentos no se hizo esperar y en el cuarto episodio empataron el partido a seis carreras por bando gracias a un jonrón de Erasmo Regalado. No obstante, un oportuno sencillo de Yeison Ramírez devolvió la ventaja a los Alegres por una carrera, diferencia que se mantuvo hasta el final del encuentro.

En el sexto inning, Mauricio Rivera cerró con autoridad al neutralizar por completo la ofensiva contraria, asegurando así el triunfo y el campeonato para los Alegres, que celebraron por todo lo alto en este histórico aniversario de la Liga Centro.