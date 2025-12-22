Judo declara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe como “gran compromiso”

La asamblea general de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) declaró como “gran compromiso” los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año en el país.

Además, el presidente de la Fedojudo, licenciado Gilberto García, vaticinó que el organismo que dirige tiene como objetivo la conquista de al menos 10 medallas en la cita multideportiva regional.

Las propuestas, que formaron parte del informe del presidente de la Fedojudo en la asamblea ordinaria anual celebrada el domingo, fueron respaldadas a unanimidad por las asociaciones con derecho a voz y voto afiliadas a la entidad.

“Toda nuestra energía estará dirigida a la preparación y concentración de nuestros atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta será nuestra prioridad para el 2026. Después del día 8 de agosto, seguiremos nuestro plan de trabajo”, señaló el licenciado García.

El titular de la Fedojudo calificó el 2025 como un año de grandes logros, tras citar el éxito en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguaya, así como los XXV Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima, así como los resultados en las categorías infantiles, cadete y juveniles en el ámbito internacional.

“Este resultado se debe al trabajo en equipo, así como el esfuerzo y compromiso de cada una de las asociaciones, entrenadores, directivos y todo el que está ligado al judo”, destacó García, quien dijo que se harán cursos técnicos para el personal que trabajará en el torneo de esa disciplina de los juegos.

También exhortó a cada uno de los presentes en la asamblea a integrarse a los trabajados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, aunque sea como voluntarios.

El dirigente deportivo resaltó el apoyo del Gobierno, por medio del Ministerio de Deportes, así como del Comité Olímpico Dominicano, Creso, Inefi, el Centro de alta Tecnificación de Valencia, Federación Internacional de Judo (FIJ), Opal Jean e Iparra del Caribe, entre otras.

La asamblea también aprobó el informe presentado por Enmanuel García Musa, tesorero, el cual fue auditado y corroborado por la empresa Espinal y Asociados.

El director técnico de la Fedojudo, Wilkin Osiris Ogando, en su informe, destacó que de las 32 asociaciones de judo, un total de 23 están activas, y que el objetivo es trabajar con las restantes ocho que se encuentran inactivas.

También citó las 117 medallas, incluidas 31 de oro, que obtuvieron los judos en las diferentes categorías, y resaltó el trabajo de Robert Florentino como el más destacado al hacerse de nueve preseas doradas y una de plata en los diferentes eventos en los que tomó parte.