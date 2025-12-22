Atletas de la Armada disfrutan en compartir navideño

Los atletas de la Armada de República Dominicana disfrutaron este domingo de un compartir navideño para su disfrute, de los entrenadores, encargados de deportes y el personal administrativo, en sus instalaciones del Complejo Deportivo Ortiz Celado, en el sector de Villa Duarte.

La actividad festiva fue organizada por la dirección general de Deportes de la Armada, que dirige el contralmirante Wilson Heredia Santos, quien tuvo a cargo las palabras de bienvenidas y resaltó el esfuerzo que se hace desde esa dependencia naval para impulsar el deporte y sus diferentes modalidades, y asi llevarlos a los más altos niveles competitivos en los Juegos Deportivos Militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el próximo año.

“Estamos trabajando para levantar el deporte militar y mejorar ampliamente nuestras participaciones en los Juegos Militares”, exclamó Heredia Santos.

Indicó el alto jefe militar que “este encuentro es el inicio del acercamiento con los atletas para motivarlos y sientan que hay una Comandancia General y una Dirección de Deportes que estará pendientes de ellos e incentivándolos a dar lo mejor de ellos en sus disciplinas”.

Agradeció efusivamente el apoyo que le está dando el vicealmirante Juan B. Crisostomo Martínez, comandante general de la Armada, y los integrantes del Estado Mayor Naval, para que pronto se vean los frutos del plan estratégico que se trabaja en favor de los atletas marinos.

Los atletas, entrenadores, encargados de deportes, el personal administrativo e invitados especiales disfrutaron de un almuerzo especial preparado para la ocasión navideña, así como rifas de electrodomésticos y bonos navideños obsequiados por amigos del deporte, relacionados y empresarios.

PIE DE FOTOS

El contralmirante Wilson Heredia Santos, director general de Deportes de la Armada de República Dominicana, comparte con los miembros de la institución en el compartir navideño.

...

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

4 archivos adjuntos

• Analizados por Gmail