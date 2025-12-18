La comisión de atletas culmina su primer foro “Visión más allá de la meta”

La Comisión de Atletas del Comité Olímpico Dominicano culminó este martes el Primer Foro de Atletas “Visión más allá de la meta”, el cual se realizó por dos días en el Albergue Olímpico con la participación de unos 200 deportistas de distintas disciplinas.

El presidente de la Comisión de Atletas, el taekwondista Luisito Pie, valoró la importancia que tuvo el foro para los participantes, los cuales pudieron conocer sobre el funcionamiento de la entidad y del rol que este juega en sus carreras.

Los atletas, además, recibieron orientaciones sobre algunos aspectos de beneficios en su salud mental, desarrollo personal e imagen como figura.

“Esta comisión va más allá de representar a los atletas, tiene como misión desarrollar actividades como esta, que desarrollen y fortalezcan la formación integral de cada atleta, lo cual les garantiza mejores oportunidades fuera del escenario deportivo y competitivo. Nuestro objetivo es luchar a favor de todos”, señaló Pie durante sus palabras en el cierre del foro.

El ministro de Deportes, ingeniero Kelvin Cruz, realizó una intervención vía telefónica en la cual aseguró que su compromiso es respaldar a los atletas y les exhortó a continuar sus diferentes programas de preparación de cara a los distintos compromisos internacionales, específicamente los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Nuestro trabajo desde el Ministerio de Deportes no es solo construir y remozar complejos deportivos, ni apoyar eventos, nuestro compromiso es garantizar el bienestar de cada uno de ustedes”, expresó Cruz.

Dentro de las diferentes exposiciones, los atletas conocieron cuáles son sus derechos y deberes, así como la importancia de tener una buena comunicación, cuánto significa su manejo como marca personal y cómo pueden mejorar para posicionar su imagen como deportistas.

El primer foro de atletas contó con las ponencias del inmortal del Deporte, licenciado Rubel Salomón; Aurora Viñas, la periodista Sussy Jiménez, el comunicador Richard Bazil, la productora de eventos deportivos Olga Torres, así como Ana Cabrera, Kelvin Castillo y Juan Guerra.