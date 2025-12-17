Colí llevó alegría de Santo Domingo 2026 al Listín Diario

La mascota de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Colí, visitó las instalaciones del Listín Diario, llevando alegría e iniciando la ruta hacia el certamen multideportivo.

El barrancolí recorrió toda la redacción del medio e interactuó con los empleados presentes.

Colí es la representación del barrancolí, un ave endémica de la República Dominicana.

Fabio Cabral, subdirector del Listín, posa junto a Colí.Glauco Moquete.

Se trata de una especie pequeña, perteneciente a una familia de aves que habitan únicamente en el área caribeña. Su alegre canto, la rapidez de su vuelo y su colorido plumaje ofrecen un verdadero espectáculo visual.

Colí es más que una mascota: es un embajador de la biodiversidad dominicana. Su hábitat enfrenta amenazas como la deforestación y los cambios ambientales.

Ynmaculada Cruz Hierro, Colí y Yaniris López.

“Cuidar a Colí significa proteger la biodiversidad. Invitamos a la ciudadanía a conservar su hábitat natural. Esta ave nos enseña que la grandeza no se mide por el tamaño, sino por la pasión, la consistencia y el amor por lo que se hace”, expresa el Comité Organizador del evento en un documento distribuido entre los empleados de la redacción.

Sobre los Juegos

Santo Domingo 2026 se celebrará en el verano del próximo año, del 24 de julio al 8 de agosto.

En el certamen está prevista la participación de unos 6,000 atletas, distribuidos en 40 deportes y 56 disciplinas.

Santo Domingo 2026 será la centenaria versión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.