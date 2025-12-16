El presupuesto de Miderec para el 2026 sería de más de 8 mil 600 millones de pesos

El Senado de la República aprobó un presupuesto de 8 mil 634 millones 993 mil con 410 pesos para el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) para el 2026, año en el que el país será sede de la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El proyecto de ley, que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, supera por más de 3 mil 130 millones, un 36 por ciento, los RD$ 5,502,585,634 designados para el año que casi culmina.

El aumento le permitirá a la institución que dirige el ministro Kelvin Cruz disponer de más fondos para encarar la cita multideportiva regional, la cual está prevista para celebrarse del 24 de julio al ocho de agosto.

La pieza contempla RD$5,588, 571,064 para gastos corrientes y RD$3, 046, 362, 346 para los de capital.

La mayor erogación se hará en el “Apoyo y supervisión del deporte federado y alto rendimiento” (RD$46, 690, 239, 407), poco más del 54.31 por ciento del total.

Conforme el presupuesto del próximo año, el desglose de gasto del Ministerio de Deporte se divide en ocho categorías principales, en el que el renglón “Actividades centrales” tendrá la segunda mayor cantidad de dinero destinado, con un monto de RD$1,547,934,493.

Luego sigue el renglón de “Construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas”, para el que se dispondría de RD$1,470, 758, 144 en caso de ser aprobado por el presidente Luis Abinader.

En orden descendente continúan “Fomento de Recreación, la actividad física y el deporte de tiempo libre” (RD$400, 450,908), “Administración de contribuciones especiales” (RD$297, 318,000), “Fomento y apoyo al desarrollo y regulación del béisbol” (RD$103, 932,458) y “Formación, capacitación y asistencia técnica deportiva” (RD$83,200,000).

Como último en la lista figura “Fomento del deporte escolar y universitario”, aspecto para el que Miderec tiene presupuestado para el próximo año 41 millones 100 mil pesos.

A pesar del incremento, el Ministerio de Deportes repite como el sexto con menos presupuesto, sólo superando a los de Mujer, Trabajo, Administración Pública, Juventud y Cultura.

.