La Vega retiene el título de campeón nacional superior de balonmano

El equipo de La Vega, representativo de la Región Norte, se coronó campeón por segundo año seguido del torneo Nacional Superior de Balonmano que concluyó el domingo en el techado Domingo Savio.

El selectivo de La Vega derrotó 40 goles por 32 al equipo de la región Metropolitana (Santo Domingo), en un emocionante y reñido partido final.

Por los bicampeones, Dalin Pérez Sánchez y Darwin Pérez Sánchez anotaron 12 y cinco goles, respectivamente, mientras que Joaquín Cruz finalizó con cinco unidades.

Por la Metropolitana, Luis A. Tejeda, Luis Ángel Charles y Jorge A. Manzanillo, terminaron con cuatro tantos cada uno.

El tercer lugar recayó sobre la región Este, representada por Bayaguana, en tanto que el cuarto puesto fue para Jimaní, equipo de la región Sur.

El presidente de la Fedobalon, Miguel Rivera, en el acto de apertura, resaltó la gran cantidad de jóvenes talentos que intervienen en cada uno de los equipos representativos de las diferentes regiones.

“De este torneo salen los atletas que pasan a integrar las selecciones nacionales y que representan al país en eventos internacionales”, señaló Rivera.

En los primeros partidos, Metropolitana venció 42 por 28 a Bayaguana, mientras que La Vega le ganó 46 por 21 a Jimaní, y Bayaguana se impuso 31-29 ante Jimaní.

El certamen, en el que tomaron parte cuatro equipos, fue organizado por la Federación Dominicana de Balonmano (Fedobalon), que presidente Miguel Rivera.

El torneo reunió a los mejores jugadores del país, los cuales integraron los equipos de Jimaní, en representación de la región Sur; Bayaguana, por el Este; La Vega, zona Norte, y provincia Santo Domingo.