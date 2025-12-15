Mahomes busca una segunda opinión sobre lesión de ligamento anterior cruzado

Patrick Mahomes buscará una segunda opinión sobre su desgarro del ligamento anterior cruzado izquierdo antes de someterse a cirugía, afirmó el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, el lunes, y aún no está claro si el mariscal de campo, dos veces MVP, podría estar disponible para el inicio de la próxima temporada.

Mahomes se rompió el ligamento de la rodilla cuando fue derribado mientras intentaba mantener vivas las esperanzas de postemporada de Kansas City al final de la derrota el domingo 16-13 ante los Chargers. El equipo anunció la gravedad de la lesión en un comunicado poco después.

Los Chiefs fueron eliminados de la contienda por los playoffs por primera vez en una década cuando otros tres resultados no les favorecieron el domingo.

Mahomes tiene programado ver al Dr. Dan Cooper, un ortopedista muy respetado y médico de los Cowboys de Dallas, antes del procedimiento para reparar el ligamento. La decisión de buscar una segunda opinión es simplemente para confirmar lo que se hará.

“He tenido una buena visita con él, un par de veces diferentes. Está en un buen lugar”, expresó Reid en una llamada de Zoom el lunes. “Sabes, siempre siente que decepcionó a la gente, pero regresa y está listo para el desafío que tiene por delante, que es lo que es real ahora. Solo tiene que pasar por la cirugía, cuando sea, y luego seguir adelante desde allí”.

Hay varios factores que influyen en cuánto tiempo durará el tiempo de recuperación, incluida la gravedad del desgarro y si ocurrió algún otro daño dentro de la rodilla. La mayoría de los jugadores pueden regresar al campo de seis a 12 meses después.

“Creo que lo enfrentará, como hace con todo lo demás”, comentó Reid. “Ha habido algunos quarterbacks bastante buenos que han tenido la misma lesión y les ha ido bastante bien después de regresar. Él se pondrá manos a la obra, y aquí tiene buenas personas para rehabilitarlo”.

El mariscal de campo de los Bengals, Joe Burrow, se rompió el ligamento anterior cruzado y ligamento medio crzuado en su rodilla izquierda en noviembre de 2020, pero regresó a jugar la temporada siguiente, y fue votado como el Jugador Regreso del Año de la NFL. El mariscal de campo de los Colts, Daniel Jones, se rompió el ligamento anterior cruzado derecho en noviembre de 2023 cuando estaba con los Giants, y regresó para comenzar la semana 1 la temporada siguiente.

Tom Brady se rompió el LCA y el LCM en el partido inaugural de los Patriots en 2008. Fue titular los 16 juegos el año siguiente y fue votado como MVP de la NFL.

Mahomes, de 30 años, ha evitado lesiones tan graves durante la mayor parte de su carrera.

La peor lesión sucedió en 2019, cuando se dislocó la rótula en una jugada de engaño contra los Broncos. Su lesión más famosa fue durante los playoffs de 2022, cuando sufrió un esguince severo de tobillo alto; surgieron preguntas sobre si Mahomes podría jugar la semana siguiente, y no solo lo hizo, sino que eventualmente llevó a los Chiefs a un título de Super Bowl.

Los Chiefs no tienen otro quaterback, además de Mahomes, firmado para la próxima temporada, por lo que las últimas tres semanas de esta temporada podrían ser una audición para el veterano suplente Gardner Minshew, quien terminó la derrota ante los Chargers el domingo.

Completó tres pases consecutivos antes de una intercepción en un lanzamiento destinado a Travis Kelce que efectivamente terminó el juego.

“Tengo mucha confianza en Gardner”, manifestó Reid. “Lo he visto jugar con estos otros equipos. Ha sido titular en la liga. Nuestros muchachos tienen confianza en él, y Chris Oladokun detrás de él trabajará, y ha estado con nosotros un tiempo. Esos son dos muchachos en los que confiamos”.