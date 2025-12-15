La comisión de atletas del COD da inicio al primer foro “Visión más allá de la meta”

La Comisión de Atletas del Comité Olímpico Dominicano puso en marcha, este lunes y hasta este martes, el Primer Foro de Atletas bajo el tema “Visión más allá de la meta”, el cual procura explicar a los deportistas las diferentes dinámicas que existen dentro y fuera de las competencias.

La apertura del foro de atletas estuvo encabezada por el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien resaltó la importancia que tiene para el país la creación de este núcleo, señalando que se está cumpliendo con un mandato establecido por el Comité Olímpico Internacional.

Bautista aprovechó la oportunidad para exhortar a los atletas, que se dieron cita al salón de reuniones del Albergue Olímpico, a que respalden la Comisión de Atletas haciéndoles saber los beneficios que pueden obtener a través de la buena interacción con esta.

El presidente de la Comisión de Atletas, el taekwondista Luisito Pie, habló a los presentes sobre la misión y objetivos que tienen como entidad, así como el fin que persiguen con el desarrollo de los talleres.

La voleibolista Camil Domínguez, vicepresidenta de la comisión, fue la encargada de dar la bienvenida a los atletas, mientras que la también ex integrante de las Reinas del Caribe, Gina Mambrú, en su condición de coordinadora del programa Valores Olímpicos, amplió sobre la importancia de la capacitación.

En las diferentes exposiciones los atletas conocerán cuales son sus derechos y deberes, así como la importancia de la salud mental y el enfoque. Además, sabrán qué tan importante es tener una buena comunicación y cuánto significa su manejo como marca personal y cómo pueden mejorar para posicionar su imagen como atleta.

El programa de trabajo de ambos días incluye los temas, El Cronista Deportivo como Aliado Estratégico, Redacción de Notas de Prensa, Eventos que Emocionan, Deportistas que Impulsan, Oratoria y Comunicación, Marketing y Marca Personal, Potenciando Atletas y Emociones Competitivas.

Dentro del grupo de expositores se destacan el inmortal del Deporte, licenciado Rubel Salomón; Aurora Viñas, la periodista Sussy Jiménez, el comunicador Richard Bazil, la productora de eventos deportivos Olga Torres, así como Ana Cabrera, Kelvin Castillo y Juan Guerra.