La mundialista Yudelina Mejía impone su clase en el campeonato clasificatorio de pesas

Yudelina Mejía ratificó su condición de medallista mundialista al coronarse este viernes campeona absoluta de la división 86 kilos del Campeonato Clasifcatorio Centroamericano y del Caribe de Pesas que se celebra en el Pabellón de Halterofilia doctor José Joaquín Puello del Parque del Este.

Mejía se colgó el oro en el arranque, con 118 kilogramos, así como en el envión, con 149, y en el total, con 267 kilos.

“Ha sido un camino difícil, con mucho trabajo, ya que venimos del mundial, pero logramos el propósito, de llevármelo todo. Ahora seguir la preparación para mantener el dominio”, declaró la pesista dominicana poco después de la competencia.

El campeonato, que tiene una dedicatoria a Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, es el primer evento de prueba y el único clasificatorio para los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pautados para celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto en la capital dominicana.

La venezolana Dayana Chirinos León se alzó con los metales de plata en el envión, con 140 kilogramos, y el total, con 248, mientras que Yeinny Geles Moreno, de Colombia, se adjudicó la plata en arranque, con 110 kilogramos, y sendas preseas de bronce en envión, con 135, y en total, con 245 kilogramos. La mexicana Emmy González consiguió el bronce con una alzada de 109 kilogramos en el arranque.