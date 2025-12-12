Los Juegos Santo Domingo 2026 serán inclusivos para discapacidades

El Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) realizó un recorrido por el Estadio Olímpico Félix Sánchez junto con personal técnico del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con el objetivo de garantizar la accesibilidad de cara a la justa.

El levantamiento fue liderado por Alma Ferreras, encargada de Accesibilidad del CONADIS, junto a directivos de Santo Domingo 2026 y representantes del Ministerio de Deportes y del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones.

“Queremos garantizar la inclusión en estos Juegos, y aunque esta edificación fue construida hace varias décadas, ha ido mejorando con el tiempo, tomando en cuenta a las personas con discapacidad”, explicó Ferreras.

El recorrido incluyó una inspección a los baños, escaleras, puertas y graderías.

“Todas estas áreas se han actualizado y adecuado para que todo tipo de personas puedan estar cómodas en el Estadio. Esperamos que así sean también todos los pabellones de los Juegos”, agregó.

Ferreras destacó que este recorrido constituye un primer acercamiento y que el Estadio Olímpico será tomado como referencia para el resto de las áreas de competencia.

Además de Ferreras, también estuvieron en el levantamiento las arquitectas Arlene Grashell y Crisleidy Pimentel, del MIVED. Por Santo Domingo 2026, asistió el ingeniero Wilson Tejada.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, y se tiene previsto que participen unos 6,000 atletas en 40 deportes.