Bolivia y México mantienen su dominino en la Copa Mundo Juvenil de Racquetbol

Sin concesiones, Bolivia y México mantienen una férrea disputa por la hegemonía del Campeonato Mundial Juniors de Racquetbol, Santo Domingo 2025, al repartirse ambas naciones las plazas de finalistas por la “Copa Mundo”, que se entrega en categorías desde U16 hasta U21, que tendrán lugar este sábado, cuando concluye el certamen.

Dos bolivianas se enfrentarán por la medalla de oro U21 de damas, por dar cuenta en las respectivas semifinales de guatemalteca y mexicana.

Camila Rivero se situó en la final por disponer de Andrea Gabriela Reyes, de Guatemala, con doble marcador 11-5 y 11-7 el tercero. A su connacional boliviana, Rebecca Amaya Ardaya, también le bastaron tres sets para despachar a la azteca Ángela Verónica Ortega por 11-7, 11-8, 11-6.

El primer finalista U21 de hombres es el boliviano Jonathan Flores Vega, a quien el mexicano Jorge Gutiérrez le duró tres sets: 11-6, 11-8, 11-6.

Nicolás Ramiro Iglesias, de Bolivia, será quien juegue la final con Flores Vega, después de eliminar al mexicano Sebastián Hernández por 11-9, 11-7, 7-11, 8-11, 11-9.

El mexicano Eder Rentería y el boliviano Marco Mamani Aguilar serán los rivales en la final U18. Aguilar ganó su semifinal al azteca Diego Romano 12-10, 11-8, 11-7; y Rentería a otro boliviano, Sebastián Terrazas, 11-7, 11-9, 7-11, 11-6.

Por el oro de la Copa Mundo U16 de varones chocarán el mexicano Santiago Castillo y al boliviano Alfredo Santiago Borja Arévalo.

En el semifondo, Castillo tuvo que centrarse a fondo para deshacerse del boliviano Sebastián Ruíz Michel en una batalla de titanes que culminó 7-11, 11-7, 9-11, 11-8, 16-14. Borja Arévalo sacó boleto más fácil ante Álvaro Guillén, de Costa Rica, 11-9, 11-5, 11-7.

El Altiplano y Mesoamérica chocarán también en la final de U16 de chicas. La boliviana Luciana Illanes Quenta derrotó en semifinales a Isabella Wer (Guatemala) por 11-9, 10-12, 11-4, 11-8. Tendrá de rival a la mexicana Andrea Pérez Picón, que remontó a la boliviana Nicol Abril Mansilla con resultado 9-11, 7-11, 11-8, 11-4, 11-3.

copa spirit, consolación

Este viernes quedaron definidos los campeones de consolación, Copa Spirit, como la Federación Internacional de Racquetbol define al segmento entre categorías U10 y U14, del masculino como femenino.

El boliviano Dylan Sambrana ganó la final U12 años, llave Blue (azul) de consolación, al vencer al azteca Inty Hernández por doble 11-5, 9-11, 11-3.

La llave Red la conquistó Carlos Carchi, de Ecuador, quien tuvo que jugar los cinco sets (11-4, 14-16, 9-11, 11-9, 11-7 ante el boliviano Vincent Riveros.

En la versión de niñas U12, la mexicana María José Jurado finalizó campeona de la llave Azul al ganarle a su compatriota Mía Almanza por un doble 11-9 y 11-5. La Llave Roja se la adjudicó Leticia Chavarría, de Costa Rica, que venció a Ashley Navarijo (Guatemala) por 11-8, 11-9, 11-3.

Todas las finales individuales como en dobles de ambas ramas, tanto de la Copa Mundo (U16 hasta U21) y Copa Spirit (U10 a U14), serán disputadas este sábado desde las 9:00 de la mañana.

Las premiaciones de los medallistas en todas las categorías y las dos ramas serán celebradas durante un acto una vez concluidas todas las finales.