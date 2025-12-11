El torneo nacional superior de balonmano será iniciado este viernes

Con la participación de cuatro equipos, arranca este viernes el torneo Nacional Superior de Balonmano en la instalación deportiva Domingo Sabio, ubicada a orillas del Río Ozama.

El certamen, que se extenderá hasta el próximo domingo, es organizado por la Federación Dominicana de Balonmano (Fedobalon), entidad que ofreció los detalles por medio de su presidente Miguel Rivera.

El primer partdo será este viernes, a las 2:00 de la tarde, entre los selectivos Bayaguana y Santo Domingo, y a las 4:00 de la tarde se medirán La Vega y Jimaní.

Para el sábado, a las 8:30 de la mañana, jugarán Jimaní ante Bayaguana, y para las 10:30 am se llevará a cabo la ceremonia de inauguración, y luego se dará paso al encuentro entre Santo Domingo y La Vega.

A las 3:00 de la tarde chocan Jimaní y Santo Domingo, mientras que a las 5:00 pm será la primera semifinal entre el primero contra el equipo de segundo puesto.

Los de mejor récord jugarán por el campeonato el domingo, a las 10:00 de la mañana.

El torneo, afirmó el dirigente deportivo, reunirá a los mejores jugadores del país, los cuales integrarán los equipos de Jimaní, en representación de la región Sur; Bayaguana, por el Este; La Vega, zona Norte, y provincia Santo Domingo.

El titular de Fedobalom manifestó que el encuentro deportivo constituye la máxima cita anual del Balonmano dominicano, donde se medirán las selecciones más destacadas de cada región.

Rivera dijo que está garantizado un gran espectáculo deportivo de alto nivel, donde se pondrá de maniesto el crecimiento técnico de esa disciplina en el país.

El federado invitó a toda la comunidad deportiva y al pública en general a hacer acto de presencia en cada uno de los partidos programados, así como dar el respaldo a cada uno de los jugadores.