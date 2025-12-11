NASCAR y Michael Jordan acuerdan caso antimonopolio, da cartas permanentes a todos sus equipos

Michael Jordan y el presidente de NASCAR, Jim France, se pararon lado a lado en las escaleras de un tribunal federal como si fueran viejos amigos tras un sorprendente acuerdo el jueves en un caso antimonopolio, en el que la leyenda de la NBA y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto fue el demandante principal al acusar a la principal serie de carreras en Estados Unidos de ser un malévolo monopolio.

El dúo fue flanqueado por el tres veces ganador de Daytona 500, Denny Hamlin, y Curtis Polk, co-propietarios del 23XI Racing junto a Jordan, el propietario de Front Row Motorsports, Bob Jenkins, y más de una docena de abogados. Celebraron el desenlace de un juicio de ocho días que finalmente llevó a NASCAR a ceder y otorgar a todos sus equipos las cartas permanentes que querían.

“Como dos competidores, obviamente intentamos lograr lo máximo en favor del otro. He dicho esto desde el primer día: la única manera en que este deporte va a crecer es que tenemos que encontrar sinergia entre las dos entidades”, expresó Jordan, superando en altura al octogenario France. “Creo que hemos llegado a ese punto, desafortunadamente tomó 16 meses llegar aquí, pero creo que las cabezas frías nos han llevado a este punto donde realmente podemos trabajar juntos y hacer crecer este deporte. Estoy muy orgulloso de eso y creo que Jim siente lo mismo”.

France coincidió.

“Siento lo mismo y podemos volver a enfocarnos en lo que realmente amamos, y eso es correr, y pasamos mucho tiempo sin realmente enfocarnos en eso tanto como necesitábamos”, dijo France. “Siento que tomamos una muy buena decisión aquí juntos y tenemos una gran oportunidad para seguir haciendo crecer el deporte”.

Una carta es el equivalente al modelo de franquicia utilizado en otros deportes y en NASCAR garantiza a 36 equipos un lugar en cada carrera de la prestigiosa Cup Series y una parte fija del flujo de ingresos. El sistema se implementó en 2016 y los equipos han argumentado durante más de dos años que las cartas debían hacerse permanentes —eran revocables por NASCAR— y que el reparto de ingresos tenía que cambiar.

NASCAR, fundada y de propiedad privada por la familia France con sede en Florida, nunca consideró hacer permanentes las cartas. En cambio, después de más de dos años de amargas negociaciones, NASCAR en septiembre de 2024 presentó una oferta final de “tómalo o déjalo” que dio a los equipos hasta el final de ese día para firmar el documento de 112 páginas.

23XI y Front Row se negaron y demandaron, mientras que otras 13 organizaciones firmaron, pero el testimonio en el tribunal reveló que muchos lo hicieron “con una pistola en la cabeza” porque la amenaza de perder las cartas los habría dejado fuera del negocio.

Jordan testificó al principio del juicio que, como nuevo propietario de un equipo en NASCAR —23XI se lanzó en 2021—, sintió que tenía la fuerza para desafiar a NASCAR. Ocho días de testimonio fueron mal para NASCAR, que cuando comenzó a presentar su caso parecía más centrado en mitigar daños que en demostrar que no violó las leyes antimonopolio.

Aunque no se divulgaron los términos del acuerdo —NASCAR estaba en proceso de programar una llamada el jueves por la tarde con todos los equipos para discutir el modelo de reparto de ingresos en el futuro—, tanto Jordan como NASCAR dijeron que las cartas ahora serán permanentes para todos los equipos. 23XI y Front Row recibirán sus seis cartas combinadas de vuelta para 2026.

Un economista había testificado previamente que NASCAR debe a 23XI y Front Row 364,7 millones en daños, y que NASCAR dejó de pagar 1.060 mil millones a 36 equipos con carta de 2021 a 2024.

“Hoy es un buen día”, dijo Jordan desde el asiento de primera fila que ocupó desde que comenzó el juicio el 1 de diciembre mientras esperaba el anuncio del acuerdo.

El juez de distrito federal Kenneth Bell, quien había presidido dos días de conversaciones de conciliación fallidas antes de que comenzara el juicio, hizo eco del sentimiento. Bell dijo al jurado que a veces las partes en un juicio tienen que ver cómo se desarrolla la evidencia para llegar a la sabiduría de un acuerdo.

“Desearía que pudiéramos haber hecho esto hace unos meses”, dijo Bell en el tribunal. “Creo que esto es genial para NASCAR. Genial para el futuro de NASCAR. Genial para la entidad de NASCAR. Genial para los equipos y, en última instancia, genial para los fanáticos”.