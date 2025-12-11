Judocas dominicanos ganan una plata y cinco bronces en panamericano sub13 y sub15

Una medalla de plata y cinco de bronce fue el balance de la delegación dominicana que participó en el Campeonato Panamericano sub-13 y sub-15 que se llevó a cabo del 4 al 7 de este mes en el Polideportivo 03 de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en Lima, Perú.

La presea de plata la ganó Camila Rodríguez, en la categoría sub-13, donde también consiguieron preseas de bronce los judocas Juan Miguel Chalas, Antón Roa, Juan Sebastián de la Rosa y Marco Aracena.

En sub15, el atleta Ezequiel Pérez se alzó con el bronce, mientras que sus compañeros de categoría Hendri Rodríguez y Enmanuel Cuevas ocuparon sendos quintos lugares tras caer en la disputa por el tercer lugar.

Los atletas estuvieron acompañados por los entrenadores Juan Chalas Jiménez y Elmert Ramírez, así como Vladimir Aracena, delegado, y José Rodríguez, acompañante.

El viaje de la delegación al campeonato Panamericano sub-13 y sub-15 en Perú fue posible gracias al soporte económico de los padres y el apoyo de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

El campeonato contó con la participación de algo más de 350 atletas del continente, los cuales compitieron en las categorías U13 y U15, así como en equipos mixtos.

Juan Miguel Chalas compitió en los 31 kilos; Camila Rodríguez, 47 kilos; Marco Aracena, 47 kilos; Anton Roa, 34 kilos; Juan Sebastián de la Rosa, 38 kilos; Amy Rosario, 48 kilos; Hendri Rodríguez, 36 kilos; Crisarinson Jorge Hernández, 44 kilos; Emmanuel Cuevas Segura y Ezquiel Pérez Michel, en los 53 kilos.