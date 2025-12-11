Bolivia y México dominaron las semifinales del jueves en mundial junior de racquetbol

Con Bolivia y México copando la mayor cantidad de plazas, el XXXVI Mundial Junior de Racquetbol, Santo Domingo 2025, tiene definidos sus finalistas en varias categorías del certamen que concluye este sábado 13 de diciembre con unos 300 representantes de 15 naciones. Su inauguración fue el viernes día 5.

Hasta promediar la jornada del jueves, se habían disputado semifinales en las divisiones U10, U12 y U14, tanto de la rama femenina como de la masculina. Se compite hasta menores de 21 años bajo la organización de la Federación Mundial y la Federación Dominicana de Raquetbol, esta, presidida por Rafael Fernández.

En U10 años masculinos, Daniel Rodríguez, de México, logró su salvoconducto a la final por su victoria con score 11-8, 11,9, 3-11, 3-11 y 11-9 sobre Benjamín Lino Daza, de Bolivia.

Otro mexicano, Damián García Castro, será rival de Rodríguez por dominar en semifinales al también boliviano Julio Paul Camacho por 11-8, 11-2 y 11-4 puntos.

En menos de 10 años de niñas, la boliviana Briana Ampuero sacó boleto a la final por salir victoriosa ante la mexicana Jocelyn Domínguez Chávez con remontada 8-11, 11-6, 11-3 y 11-5.

Bolivia y Costa Rica dirimirán la final femenina U14. La suramericana Valentina Villarroel Garzón tuvo que disputar los cinco sets ante su coterránea del Altiplano Adriana Bazán. Se impuso 11-5, 11-8, 9-11, 4-11, 11-3.

La tica Larissa Faeth solo tuvo que batallar los sets reglamentarios de su match, pero sumamente reñidos, con la mexicana Michelle Gómez por a la que superó por 11-9, 12-10 y 11-9.

En 12 años de varones, el boliviano Santiago Cruz Arteaga y el mexicano Max Soto jugarán la final de la categoría.

El del sur de América despachó en cuatro capítulos (11-8, 11-9, 6-11 y 11-6) al del país Azteca Hermann García. Soto dio cuenta de un boliviano más, Víctor Arandia, por 11-5, 11-7 y 119.

Las finalistas de U12 de niñas serán dos de Bolivia: Mary Hinojosa García y Sofía Rocabado, que se deshicieron de dos compatriotas suyas en cinco y cuatro sets, respectivamente.

Hinojosa García batió a Kenia Condori Garabito por 11-4, 11-6, 9-11, 9-11 y 11-4. Rocabado hizo lo propio ante Fernanda Vargas Vidal con score 13-11, 11-4, 14-16 y 12-10.

La competición continúa este viernes desde las 9:00 de la mañana hasta entrada la noche y cerrará el sábado en la edificación de racquetbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, centro de la capital dominicana.