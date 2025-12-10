Nathalia Novas conquista plata y dos bronce en 63 kilogramos

La dominicana Nathalia Novas ganó hoy medalla de plata y dos de bronce en la división 63 kilogramos del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas, que se desarrolla en el Pabellón José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Novas obtuvo plata en envión y bronce en arranque y total, mostrando sus garras en una categoría dominada a su antojo por la colombiana Karen Mosquera, quien resultó ser la campeona absoluta estableciendo dos récords panamericanos en arranque y total.

"Gracias a Dios estoy de vuelta a mi categoría de los 63 kilogramos. Me siento muy feliz de alcanzar medallas para mi país y ante nuestra gente", expresó Novas tras su participación en el evento dedicado a Luis Mejía Oviedo, miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente de Centro Caribe Sports.

La dominicana nativa de Barahona obtuvo el bronce en arranque con una mejor alzada de 98 kilos, aseguró la de plata en envión 123 y sumó un tercer lugar en el total con 221, para su segundo bronce. Fue la primera competencia de la jornada matutina del día.

El campeonato es el primer evento de prueba y único clasificatorio de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los Juegos del Centenario se disputarán en suelo dominicano del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año.

Mosquera intratable

La categoría fue ganada por la colombiana Keren Mosquera, quien se tornó intratable a lo largo de la competencia, asegurando el título en sus primeros movimientos tanto en arranque como en envión.

Saliendo de última a la plataforma en ambas modalidades y con totales muy superiores a sus rivales, la espigada pesista de 21 años (cumple los 22 el 27 de este mes), se adueñó de las preseas de oro con alzadas de 108 y 130 en arranque y envión, para totalizar 238 kilos.

"He cumplido los objetivos. Ahora solo resta seguir trabajando fuerte para mejorar esos registros", expresó la colombiana, cuyas marcas son ahora mismo las segundas mejores a nivel mundial.

Mosquera completó todas sus alzadas, excepto la última en envión cuando intentó quebrar su propia marca previa, pero falló los 133.

Después de la colombiana, la competencia de tornó en una batalla campal y una lucha de estrategias entre la dominicana Novas y la venezolana Anyelin Venegas, quien finalizó ganando plata en arranque con 103 kilos y en total con 223.

La otra medalla en juego, el bronce en envión, quedó en poder de la mexicana Janet Gómez, con una alzada de 121 kilos.

El evento tiene el respaldo del Comité Organizador de los Centroamericanos Santo Domingo 2026, el Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Deportes, CRESO, Consejo Nacional de Fronteras, Comité Olímpico Dominicano, INEFI, Federación Internacional de Halterofilia y la Federación Panamericana de este deporte.