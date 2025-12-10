Julio Cedeño le arrebata un oro al subcampeón olímpico Julio Mayora

Julio Cedeño se quedó corto para describir la sensación vivida este miércoles al ganarle una medalla de oro a un subcampeón olímpico y mundial como el venezolano Julio Mayora.

El dominicano nativo de El Seibo se adueñó de la presea dorada en el arranque de los 79 kilogramos, durante la tercera jornada competitiva del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas que tiene lugar en el Pabellón José Joaquín Puello, del Parque del Este.

Conquistó el oro en arranque con 155 kilo y sumó la presea de plata en el total al finalizar la competencia con. 334. Mayora, subcampeón olímpico en Tokio 2020 (2021), ganó dos oros y una plata con 150, 196 y 346 en arranque, envión y total.

Mayora obtuvo plata en Tokio en 69 kilogramos, es un doble campeón en Juegos Panamericanos y ganador de un bronce en el Mundial de Asjabad, Turkmenistan, en 2018.

"Estoy muy contento por este primer lugar y por el hecho de arrebatarle una medalla de oro a un rival del nivel Olímpico y mundialista como Mayora, con quién, a pesar de la rivalidad, me une una gran amistad de más diez años", declaró Cedeño.

Sostuvo que la medalla de oro en el arranque era su principal objetivo, pero que la meta era pelear el título absoluto, que no pudo lograr al salir lesionado del codo izquierdo en el segundo movimiento de la especialidad de envión.

Edisnel Corrales, de Cuba, logró los bronces en arranque, envión y total con 147, 184 y 331. Mientras que el colombiano Juan Martínez López se adueñó de la medalla de plata en envión con una alzada de 185 kilos.

Este campeonato es el primer evento de prueba y el único evento clasificatorio de los XXV Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en la capital de República Dominicana.

La justa de pesas está dedicada al licenciado Luisin Mejía, presidente de Centro Caribe Sport, miembro del Comité Olímpico Internacional y ex presidente del Comite Olímpico Dominicano.

Atletas de 23 países disputan desde el lunes y hasta el sábado, las 160 plazas disponibles para el torneo de pesas de los Centroamericanos de Santo Domingo 2026, llamados los Juegos del Centenario.

Los atletas aterrizaron en suelo quisqueyana entre sábado y domingo y desde hoy buscarán un cupo en sus respectivas divisiones durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia que se realizará hasta el sábado 13 en el pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este.

El campeonato se celebra a través de un. Comité Organizador encabezado por el licenciado José Antolín Polanco Rosa, director del Consejo Nacional de Fronteras, institución que también ofrece su respaldo a la justa.

Femenino y masculino

Las mujeres compiten en 48, 53, 58, 63, 69, 77, 86 y en más de 86 kilogramos, respectivamente. Y los hombres en 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 y +110 kilogramos, sucesivamente.