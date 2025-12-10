Diez noticias impactantes en el mundo del deporte durante el 2025

En el 2025 el deporte vivió un terremoto: caídas duras, coronas nuevas, polémicas que estallaron y regresos que muchos creían imposibles.

Este año dejó momentos que no solo cambiaron el panorama del deporte, sino que también alteraron narrativas y reabrieron debates.

Estos son los hechos que estremecieron al mundo deportivo:

1. Marileidy Paulino cae en el Mundial

¡Una caída inesperada! La monarca de los 400 metros lisos, Marileidy Paulino, fue despojada de su corona durante el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en el Estadio Nacional de Japón.

La dominicana no encontró su ritmo y terminó lejos del podio, mientras la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone firmó un tiempo histórico de 47.78 para quedarse con los máximos honores. La sorpresa paralizó al país y al mundo del atletismo.

2. Lando Norris,

campeón de la F1

El año del británico. Lando Norris completó una temporada casi impecable y finalmente levantó el título mundial de la Fórmula 1. Su consistencia y madurez dentro de McLaren rompieron la hegemonía de Max Verstappen, llevando a la escudería papaya a recuperar un sitial que no ocupaba desde los tiempos de Hamilton.

3. Dominio total

del Thunder

Un golpe de autoridad en la NBA. Oklahoma City dejó de ser proyecto para convertirse en realidad. Liderados por Shai Gilgeous-Alexander y un núcleo joven sin techo, el Thunder dominó ambos lados de la cancha, terminó con el mejor récord y estableció la identidad nueva de la liga: defensa intensa, ataque dinámico y profundidad.

4. Lionel Messi, MVP

y campeón

La leyenda parece ser inagotable. A los 38 años, Lionel Messi volvió a adueñarse de una temporada entera: campeón de liga, líder ofensivo y MVP absoluto. El Inter Miami CF venció al Vancouver Whitecaps FC por 3-1 para consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS).

5. Canelo cae ante Crawford

Una derrota que sorprendió al mundo del boxeo. Terence Crawford ejecutó un plan perfecto, neutralizó el poder de Saúl “Canelo” Álvarez y lo venció con claridad en una de las actuaciones más técnicas de su carrera. Canelo lució incómodo, lento y sin respuestas ante un rival que controló distancia, ritmo y estrategia. Un resultado que sacudió la división.

6. Escándalos

de apuestas

Una mancha profunda para el deporte. Tyler Rozier, Emmanuel Clase y Luis Ortiz quedaron involucrados en investigaciones por apuestas ilegales, provocando una ola de críticas hacia la política disciplinaria.

Rozier fue detenido por estar involucrado en un acuerdo con la mafia, mientras que los dominicanos Clase y Ortiz también han comparecido con las autoridades por acciones similares.

7. Los perdones del béisbol: Pete Rose y Sammy Sosa

Un giro histórico. La MLB decidió conceder perdones simbólicos a Pete Rose, quien también se vio en vuelto en un problema de apuestas durante la Serie Mundial 1989. Fue vetado de por vida, hasta mediados de este año donde se le concedió su respectivo perdón.

Sosa, de su lado, volvió a pisar el Wrigley Field y fue exaltado al Salón de la Fama de los Cachorros de Chicago junto a Derrek Lee.

8. El PSG por fin gana

la Champions

El año que el proyecto encontró su identidad. Tras varias temporadas de inversiones y decepciones, el PSG levantó su primera Champions League con un fútbol más equilibrado y menos dependiente de estrellas. Este título cambia para siempre su narrativa en Europa.

9. Sinner vs. Alcaraz: la rivalidad del momento

El tenis encontró su nueva chispa. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizaron una temporada cargada de finales, remontadas y partidos épicos.

Cada enfrentamiento fue un espectáculo de potencia, creatividad y nervios de acero. Una rivalidad que ya muchos comparan con los grandes duelos de las últimas dos décadas.

10. Jeff Kent entra

al Salón de la Fama

Justicia tardía para uno de los bates más poderosos de su posición. Jeff Kent, recordado por su combinación de fuerza, producción y consistencia, finalmente alcanzó el Salón de la Fama gracias al Comité de Veteranos. Sin embargo, no fueron electos los grandes del béisbol: Barry Bonds y Rogers Clemens