Margarita Jáquez es reelecta de forma unánime como la presidente de UDESA

La dirigente nacional, Margarita Jáquez, fue reelecta de manera unánime, presidente de la Unión Deportiva de Santiago, Inc. (UDESA), en elecciones realizadas el pasado lunes en el salón Hanns Hieronimus de esa entidad, donde presentó un ambicioso plan de trabajo.

“Me siento agradecida del apoyo de ustedes a este Comité Ejecutivo” y, sumamente emocionada, continuó, “ustedes, con su confianza y familiaridad, nos dan confianza y vigor a toda la directiva en conjunto, gracias, gracias”.

De 28 asociaciones con derecho a voto, asistieron 25 y a unanimidad votaron en favor de Jáquez y sus acompañantes en la plancha ganadora, minutos después llegó un dirigente al cual no se le permitió el sufragio por ya estar cerrado el proceso, un representante de su respectiva entidad afiliada a UDESA, se disculpó telefónicamente.

El nuevo Comité Ejecutivo de UDESA está compuesto por: Presidente, Margarita Jáquez; primer vicepresidente, Timoteo Pérez; segunda vicepresidente, Ana Elsa Santos; secretario general, Osvaldo Arzola; co-secretario, Elías Pérez; tesorero, Emmanuel García Musa; co-tesorero, William Cabrera; primero, segundo y tercer vocales, Rubén Muñoz, Leonardo Estévez y Margarita María Durán, respectivamente.

La Comisión Electoral estuvo encabezada por el presidente de la Federación Dominicana de Uniones Deportivas, William Hernández, doña Julia Lora de Hieronimus y César Pichardo Sr, por otra parte, el señor Hernández, en representación de esa federación, hizo entrega de un certificado a los miembros de la plancha ganadora.