Presidente COD señala que se cumplió en los Juegos Bolivarianos

El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, hizo un balance positivo y se mostró satisfecho del desempeño de la delegación que representó al país en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El titular del COD recordó que, desde su inicio, justo antes de la partida de los deportistas a Perú, su planteamiento era que “esperamos que nuestros atletas conquisten al menos 60 medallas”.

Indicó que, según afirmó, que esa consideración era una buena medición de cara al ciclo olímpico que continuará con los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El ingeniero Bautista afirmó que las 74 medallas, 14 por encima del pronóstico inicial, justifican el resultado tanto en número como en rendimiento general, la confianza depositada y el trabajo que vienen realizando las federaciones.

El alto dirigente deportivo citó el apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader, con la entrega de los recursos, así como el trabajo decidido del ministro de Deportes Kelvin Cruz.

“El respaldo económico oportuno del Estado, a través del compromiso con el deporte nacional, fue clave para que los atletas entrenaran con tranquilidad”, agregó Bautista.

Para el dirigente olímpico, la actuación dominicana demuestra que, con planificación, apoyo institucional y trabajo técnico, la República Dominicana puede mantenerse competitiva a nivel regional.

“La entrega de los fondos a tiempo permite a las federaciones trabajar sin presión, preparar a los atletas y enfocarse en los objetivos”, recalcó Bautista, quien también resaltó el papel de Creso en el éxito.

El ingeniero Bautista aseguró que los logros en Ayacucho–Lima 2025 no son un punto de llegada, sino un paso firme hacia los retos futuros, sobretodo pensando en los próximos compromisos internacionales del país.

Manifestó que el propósito es aprovechar este resultado como base para fortalecer el deporte dominicano de cara a los Ángeles 2028.

La República Dominicana cerró su participación con 74 medallas (12 de oro, 17 de plata y 45 de bronce), un resultado que les otorgó el séptimo lugar en el medallero general de la cita multideportiva bolivariana.