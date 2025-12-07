Selección de Bayaguana repite como campeón del torneo internacional de judo

La Asociación de Judo de Monte Plata (Bayaguana) resultó campeona absoluta del Torneo Internacional de Judo Bayaguana Shiai-Kata celebrado el sábado en el Polideportivo de Bayaguana con la participación de algo más de 200 atletas de las categorías menores.

Los judocas de Bayaguana retuvieron el título de campeones correspondiente al pasado año al sumar un total de 2,449 puntos, producto de 22 preseas doradas, 23 de plata y 19 de bronce.

El gran dominio estuvo sustentado en el trabajo que cada día realizan los directivos y entrenadores de la Asociación en Bayaguana, conjuntamente con los entrenadores, según dio a conocer Rudy Contreras, titular de la entidad.

La Asociación de Judo de San Cristóbal tuvo un gran repunte en la edición del torneo del 2025 al ocupar el segundo puesto, con 532 puntos, al sumar cinco medallas de oro, tres de plata y par de bronce.

San Pedro de Macorís, que logró el cuarto puesto en el 2024, se alzó con el trofeo de tercer puesto, con cuatro metales de primer lugar, cinco de segundo y tres de tercero, para 453 puntos.

El cuarto peldaño quedó en manos de la delegación de la Asociación de Judo de San Juan de la Maguana, con 432 tantos, tras lograr cuatro medallas de oro, tres de plata y dos de bronce.

El Club Casa Nacional del Judo, con cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce, quedó en el quinto puesto, y la Asociación de Judo María Trinidad Sánchez ocupó el sexto puesto, con cuatro oros y dos platas.

El certamen contó con la participación de delegaciones de 13 asociaciones, una representación de Haití, y cinco clubes de judo.

El torneo Internacional de Judo, organizado por la Asociación de Judo de Monte Plata (Bayaguana), contó con el apoyo de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), la Unión Deportiva de Bayaguana, Tejamaní, Vitasalud y la Fundación Leidi Germán.