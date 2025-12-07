Los mejores atletas de halterofilia de la región disputarán plazas para SD2026

Este lunes 8 de diciembre, se inaugura el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia, dedicado Luis Mejía Oviedo, en el que los mejores atletas de la región estarán disputándose plazas para participar en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que serán celebrados en julio del próximo año.

Este campeonato que tiene como escenario el pabellón de halterofilia José Joaquín Puello del Parque del Este, será la única oportunidad que tendrán los atletas de pesas de Centroamérica y el Caribe para obtener el derecho de estar presentes en la cita deportiva que tiene como atractivo la celebración del primer centenario de esos juegos.

Es por ello que una cifra récord de 264 atletas de más de 30 países se han inscrito para alcanzar el derecho y privilegio de tomar parte en el magno evento. Entre las naciones que han confirmado su asistencia figuran Colombia, Venezuela, México, Cuba, Puerto Rico, Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Jamaica, Guyana y Barbados.

La inauguración del campeonato está fijada para las 4:00 de la tarde del próximo lunes. El torneo tiene el respaldo del Comité Organizador Santo Domingo 2026 que preside José P. Monegro.

El evento se desarrollará en ocho categorías para la rama masculina y ocho en femenino. Se clasificarán los mejores diez atletas de cada categoría, informó William Ozuna, presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas y Director General del campeonato.

Ozuna destacó el gran entusiasmo que existe para este torneo, debido a la importancia del mismo.

Habló también de las motivaciones que ha hecho Quiñones, en su condición de presidente de la Confederación Panamericana de Halterofilia.

“Sólo habrá esta única oportunidad para clasificarse para el torneo de los Juegos (Centroamericanos y del Caribe)”, expresó Ozuna, quien se muestra muy entusiasmado por la acogida que ha tenido el evento entre los países de la zona.

Ceremonia

En la ceremonia de apertura del torneo, Ozuna pronunciará las palabras de bienvenidas, a seguidas hablarán José P. Monegro, presidente del Comité Organizador Santo Domingo 2026 y Kelvin Cruz, ministro de Deportes. También hará uso de la palabra José Quiñones, presidente de la Confederación Panamericana de Halterofilia.

La ceremonia concluirá con la entrega de reconocimiento a una serie de personalidades y un acto cultural.