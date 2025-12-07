Fighting Force y Gamebred FC logran alianza en República Dominicana para próximo año

La reconocida promotora dominicana Fighting Force y la organización internacional Gamebred FC sostuvieron un importante encuentro en la ciudad de Santo Domingo con miras a una alianza estratégica para la realización de eventos de artes marciales mixtas (MMA) en la República Dominicana.

El presidente de Fighting Force, Rodolfo Dauhajre, recibió en sus oficinas al superestrella de la UFC, primer campeón BMF y presidente de Gamebred FC, Jorge Masvidal, para discutir la planificación conjunta de una serie de eventos que podrían iniciar en el año 2026.

En la reunión también estuvo presente el comisionado de artes marciales mixtas de la República Dominicana, Fernando Dauhajre, con quien se sostuvieron conversaciones formales sobre la normativa vigente, el cumplimiento de las reglas de competencia y la solicitud oficial de habilitación de Gamebred FC como organización autorizada para realizar eventos en el país en colaboración con Fighting Force.

Asimismo, participó Lex McMahon, expresidente de Titan FC y figura ampliamente respetada en la industria de las artes marciales mixtas internacionales, quien forma parte del proyecto de expansión de Gamebred FC, reafirmando la visión internacional del acuerdo.

De igual forma, estuvo presente en el encuentro el señor Domingo Dauhajre, quien participó en las discusiones estratégicas y acompañó el proceso de presentación formal de la propuesta de colaboración entre ambas organizaciones.

Durante la reunión, Masvidal expresó su entusiasmo por el mercado dominicano y adelantó que aspira a realizar al menos cuatro eventos en el país durante el 2026, con planes de aumentar a seis u ocho eventos para el 2027.

“La República Dominicana tiene un público apasionado y un enorme potencial para convertirse en un centro clave de MMA en Centroamérica y el Caribe. Queremos invertir, crecer y construir junto a Fighting Force para traer una competición de nivel mundial”, afirmó Masvidal.

Por su parte, Rodolfo Dauhajre destacó el impacto directo que esta colaboración tendría para los peleadores dominicanos y el crecimiento del deporte:

“Nos complace poder traer esta competición a la República Dominicana, una plataforma que permitirá desarrollar y exponer a los atletas dominicanos. Ya hemos demostrado que nuestros peleadores pueden competir al más alto nivel, y esta alianza fortalece las artes marciales mixtas, impulsa el crecimiento del deporte y brinda mayor exposición internacional al país”, expresó.

La alianza entre Fighting Force y Gamebred FC también representa un impulso para el turismo deportivo, un sector en expansión global. Este tipo de eventos atrae visitantes internacionales, dinamiza la economía local y posiciona a la República Dominicana como un destino capaz de albergar grandes espectáculos de combate.

Ambas organizaciones confirmaron que continuarán trabajando en los detalles técnicos y regulatorios para presentar un calendario oficial en los próximos meses.