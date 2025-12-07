olimpismo
Fausto Olivero triunfa en prueba absoluta de Mr. región norte de fisiculturismo
Triunfó en las categorías, 90kg (kilogramos) de fisiculturismo y en más de 172cm (centímetros de estatura) en fisiculturismo clásico.
El atleta Fausto Olivero ganó el gran absoluto Vitasalud de fisiculturismo, máximo galardón disputado el pasado sábado en el campeonato nacional Míster Región Norte de fisiculturismo y fitness realizado en la Gran Arena del Cibao.
Para quedarse con el mejor premio, Olivero, triunfó en las categorías, 90kg (kilogramos) de fisiculturismo y en más de 172cm (Centímetros de estatura) en fisiculturismo clásico, luego, en busca del premio absoluto doblegó a los demás ganadores de los diferentes pesos y medidas.
Otros ganadores absolutos, Bikini fitness, Yandery Geraldo; men’s physique, Alexander Cabrera; wellness, Doribel Mendoza y muscular men’s physique, Luiggie Salcié.
Ganadores de estatuillas de oro en las respectivas divisiones y categorías:
Fisiculturismo: Master, Francisco Pichardo; Clásico, hasta 172cm, Abel Reynoso y más de 172cm, Olivero; hasta 70kg, Ramón Reyes; hasta 75kg, Pichardo; hasta 80kg, Ander By Saint Preux; hasta 90kg, olivero y más de 90kg, Pedro Encarnación.
Men’s physique: Hasta 170cm, Juan Carlos Thema; hasta 172cm, Rooldoph Charle; hasta 174cm, Paul Contreras; hasta 178cm, Alexander Cabrera; más de 178cm, Juan Amarante; junior y open classic, Luís Jiménez y master, Narciso García.
Muscular men’s physique, hasta 172cm, Leonardo Longilu y más de 172cm, Luiggie Salcié.
Bikini fitness, hasta 160cm, Mélida Dorcí; más de 163cm, Yandery Geraldo.
Wellness, junior y hasta 170cm, Doribel Mendoza; master y más de 160cm, Claudia Sosa;
Fit model femenino, Laura Matos y fit model masculino, Roseldy Fernández.
El evento, auspiciado oficialmente por Vitasalud, comenzó con el discurso del presidente de la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF), señor Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), quien también es principal ejecutivo de la Confederación Centroamericana y del Caribe de ese deporte, además dijo una oración religiosa y presentó al comité de jueces que encabeza el internacional Eddy Pilier, tesorero de FDFF.
El presidente de la Federación internacional de Fisiculturismo y Fitness (IFBB por sus siglas en inglés), doctor Rafael Santonja, dijo un excelente discurso a través de una comunicación que hizo desde España.
Las ganadoras de los absolutos femeninos, además obtuvieron regalos de Vitasalud, un anillo alusivo a su premio, una corona, un ramillete de hermosas flores y una banda colocada en sus pechos por los señores Peña Rodríguez y Almonte, junto a la campeona internacional, Katherine Rodríguez.