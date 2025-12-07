Comité Organizador de Santo Domingo 2026 recibe visita de directivos de El Salvador 2023

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recibió la visita de una delegación de El Salvador, la cual valoró los avances que, en términos de infraestructura, exhibe la República Dominicana para la celebración de la cita regional.

Los visitantes formaron parte del Comité Organizador de los Juegos San Salvador 2023 y llegaron con el propósito de compartir experiencias sobre el montaje y la operación de esa justa deportiva.

La delegación estuvo integrada por Dinora Acevedo, directora general de los Juegos San Salvador 2023; Lucrecia Mónico, secretaria general; y Carlos Pereira, gobernador de la Villa. Fueron recibidos por el presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José P. Monegro, y el director general, Tomás Polanco.

Los tres delegados coincidieron en destacar el nivel de avance de las instalaciones dominicanas. "Nosotros vemos una gran ventaja con ustedes", dijo Acevedo, "pero una grandísima ventaja, y es que villa y sedes deportivas ya las tienen, que es con lo que la mayoría de comités organizadores batallamos" al momento de montar unos Juegos.

Agregó que "creo que el mayor reto que tienen ustedes es la gestión de todo ese recurso disponible que ya tienen de aquí a la puesta en marcha de los Juegos", planteamiento con el que coincidieron sus dos compañeros.

La visita incluyó reuniones con los responsables de las diversas áreas ejecutivas del Comité Organizador, como alimentación, transporte, seguridad, Villa, dirección técnica, entre otros departamentos.

Acevedo, Pereira y Mónico también realizaron un recorrido por las instalaciones que actualmente se remodelan para acoger los Juegos de Santo Domingo 2026.