Olimpismo

olimpismo

Campeonato de pesas clasificará a 160 para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La justa inicia este lunes a las 10:00 a.m. en el Parque del Este; ceremonia inaugural será a las 4:00 de la tarde.

Dahiana Ortiz será una de las pesistas que participarán en el certamen clasificatorio.

Listín DiarioSanto Domingo

Atletas de 23 países inician este lunes en la capital de República Dominicana la lucha por las 160 plazas disponibles para el torneo de pesas de los Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los atletas aterrizaron en suelo quisqueyano entre sábado y domingo y desde hoy buscarán un cupo en sus respectivas divisiones durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia que se realizará hasta el sábado 13 en el pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este.

La primera jornada competitiva iniciará a las diez de la mañana y la ceremonia de inauguración será a las 4:00 de la tarde, con la presencia de los miembros del Comité Organizador presidido por el licenciado José Antolín Polanco Rosa, miembros del ejecutivo de la Federación de Pesas que encabeza Willian Ozuna y las autoridades del Ministerio de Deportes, lideradas por su ministro Kelvin Cruz.

Asimismo, están invitados los miembros del Comité Olímpico Dominicano, liderado por Garibaldi Bautista; el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, que encabeza José P. Monegro y el presidente de Centro Caribe Sport, Luis Mejía, a quien también se dedica este campeonato. Además, José Quiñones, presidente de la Federación Panamericana de Pesas.

Polanco Rosa y Ozuna adelantaron el éxito del torneo por la calidad de los atletas que vendrán en búsqueda de la clasificación a los Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán el próximo año en Santo Domingo, del 24 de julio al 8 de agosto.

"A nivel de organización y en lo que respecta a los aspectos técnicos y competitivos, esperamos y auguramos la celebración de un gran campeonato, como suele hacerlo la Federación de Pesas", manifestaron Polanco Rosa y Ozuna.

Durante la ceremonia de apertura hablarán Polanco Rosa, Ozuna, el ministro Kelvin Cruz, Monegro, Garibaldi y el peruano Quiñones.

ochenta en cada rama

Maritza Ortiz, la dominicana de más alto vuelo en el arbitraje internacional de pesas y directora técnica del campeonato, reveló que en la justa estarán en juego 80 por plazas en masculino y en femenino.

"Este torneo clasificará a diez atletas por género en cada una de las ocho categorías en hombres y en mujeres. Se trata del único evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, lo que garantiza la participación de los mejores exponentes regionales de las pesas, incluyendo a campeones, medallistas olímpicos y mundiales", destacó Ortiz.

femenino y masculino

Ortiz agregó que las mujeres competirán en las divisiones de los 48, 53, 58, 63, 69, 77, 86 y en más de 86 kilogramos, respectivamente.

Abundó que los hombres subirán a la plataforma en 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 y +110 kilogramos, sucesivamente.

selección de rd

Héctor Domínguez, director en jefe de la selección nacional, dio a conocer los nombres de los integrantes de la escuadra tricolor.

Se trata de Dahiana Ortiz, 48 kg; Alicia Féliz Vasquez, en 58; Natalia Novas, 63; Fransheska Matías, 69; Daiana Serrano, 77; Yudelina Mejía, 86; Verónica Saladín y Crismery Santana, ambas en +86 kilogramos.

La escuadra varonil la conforman Luis García, Manuel Reyes, Francisco Tonton, Julio Cedeño, Ray Reyes, Yendri Benítez, Ezequiel Germán, en 60, 65, 71, 79, 88, 94, +110 kilogramos, respectivamente. Daury Jeffers Vargas también subirá a la plataforma en los 94 kg.

