Jádelin de Leon debuta ganando en el Mundial Junior de Racquetbol

La dominicana Jádelin de León debutó este sábado con un triunfo 3-0 (11-6, 11-4, 11-6) sobre Esperanza Ortuzar, de Chile, en la primera jornada del XXXVI Campeonato Mundial Juniors de Racquetbol, que se realiza en el pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Jadelin, orgullo del barrio El Café, de Herrera, dominó de principio a fin y avanzó a los cuartos de final en la categoría 10 años femeninos.

Otros dos De León de la selección dominicana, Deikel y Reynell, no corrieron con igual suerte y cayeron en su primera presentación en la división 12 años masculinos del evento que reúne a más de 300 atletas de 15 países.

Nicolás Wer, de Guatemala, dispuso 7-11, 11-5, 11-2, 11-7 del local Diekel, mientras que Inty Hernández, de Italia, dio cuenta fácil de Reynell con pizarra 11-3, 11-3, 11-1.

En otro juego de esa clase, Reyans Chandel, de Estados Unidos, superó 11-0, 11-5, 11-1 a Nicolas Ahumada, Chile.

Emilio Haro, de Bolivia, durante su encuentro con el canadiense Nathan Buller, a quien venció con relativa facilidad.

En la categoría 14 años masculinos, Emilio Haro, de Bolivia, derrotó 3-0 (11-4, 11-1, 11-3) a Nathan Buller, de Canadá. En otros resultados de la misma, el mexicano Alejandro Robles Picón superó apretadamente 11-7, 11-9, 12-10 a Ayan Sharma, de Estados Unidos, mientras que Matías Pedro Garavito dispuso del dominicano Gabriel Cuello con un triple 11-3.

Las representaciones de Bolivia, México y, en menor medida Estados Unidos y Costa Rica, son las lógicas favoritas para cargar con los trofeos del primer lugar en la mayoría de las categorías en que se compite en el Mundial Juvenil, inaugurado con gran vistosidad el pasado viernes.

En la justa participan deportistas de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, China Taipei, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala y República Dominicana.

La Federación Internacional de Racquetball (IRF por sus siglas en inglés), que preside el uruguayo Osvaldo Maggi, organiza este torneo con el fin de reunir a los mejores jugadores juveniles de todo el mundo, promover el espíritu competitivo y fortalecer el ráquetbol como deporte a nivel internacional .

Este Campeonato Mundial está dividido en dos categorías: La primera denominada Copa Espíritu que aglutina a deportistas de 10, 12 y 14 años y la segunda llamada Copa Mundo destinada a jóvenes promesas de 16, 18 y 21 años

Se compite desde las diez de la mañana hasta el filo de las nueve de la noche en seis categorías (U10, U12, U14, U16, U18 y U21) en las modalidades de individual, dobles femeninos, dobles masculinos y mixtos.